منتخب مصر الأولمبي يخسر من العراق تحضيرا لأولمبياد باريس

السبت، 20 يناير 2024 - 20:15

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

خسر منتخب مصر الأولمبي من منافسه العراق بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من بطولة دبي الودية.

وتقام البطولة بنظام المجموعات، ويتواجد كل من السعودية وقطر والإمارات بجانب مصر والعراق في مجموعة واحدة وهي الوحيدة في البطولة.

وسجل هلو فائق لاعب منتخب العراق هدفا قاتلا في الدقيقة 98 بعد تسديدة صاروخية وصفر الحكم بعدها مباشرة نهاية المباراة.

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وبدأ منتخب الأولمبي بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد – محمد مغربي – حسام عبد المجيد – كريم الدبيس

الوسط: محمود جهاد – عمر الساعي – محمد شحاتة

الهجوم: أحمد عاطف "قطة" – أسامة فيصل – مصطفى سعد

وسيطر منتخب مصر على مجريات المباراة وكذلك على الكرة دون خطورة تذكر على مرمى العراق.

ويعتبر أخطر هجمات المباراة كانت في الدقيقة 94 بعدما تمكن حمزة علاء من تصدي انفرادا ببراعة بعد تسديدة أرضية.

وسبق أن تعادل المنتخب الأولمبي المصري مع نظيره القطري سلبيا فى اللقاء الأول الذى جمع الفريقين باستاد الشهامة بإمارة دبي بالإمارات.

وسيلاقي المنتخب الأولمبي نظيره السعودية يوم الثلاثاء المقبل.

ويخوض الفراعنة معسكرا خارجيا في دبي استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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