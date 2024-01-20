تقارير فرنسية: نقل أليو سيسيه للمستشفى بعد الفوز على الكاميرون

السبت، 20 يناير 2024 - 20:03

كتب : FilGoal

أليو سيسيه

نُقل أليو سيسيه المدير الفني لـ منتخب السنغال للمستشفى بعد الفوز على الكاميرون في أمم إفريقيا 2023.

وانتصر السنغال حامل اللقب على الكاميرون بنتيجة 3-1 وتأهل لدور الـ 16 من أمم إفريقيا قبل جولة على نهاية دور المجموعات.

وبحسب قناة "كانال بلوس إفريقيا" الفرنسية فإن مدرب السنغال شعر بالإعياء بعد الفوز على الكاميرون أمس الجمعة ونُقل لمستشفى ياموسوكرو في كوت ديفوار.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: السنغال المرشح للفوز باللقب.. وأوناحي صاحب أخلاق عالية أمم إفريقيا - سونج يعترف: السنغال كانت أفضل من الكاميرون.. ومواجهة جامبيا نهائي هاني رمزي: ننتظر وصول 5 لاعبين غانيين.. ونجم السنغال كان مرشحا للأهلي كرنفال أمم إفريقيا - حرم ليفربول من الدوري الذهبي.. سار رجل مباراة السنغال والكاميرون

وبعد أكثر من 18 ساعة لا زال في المستشفى لإجراء فحوصات إضافية.

وأشار تقرير صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المدرب السنغالي أصبح أفضل الآن ويجب أن يخرج قريبا جدا.

وحضر سيسيه أمس المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء وصرّح قائلا: "هناك المباراة الأخيرة ضد غينيا في الجولة. يجب أن نبقى مركزين".

وأتم "لعبنا مباراتين في المسابقة حتى الآن، ويتبقى 5 مباريات للوصول إلى الهدف المعلن".

السنغال تأهلت مبكرا وحققت الفوز في أول مباراتين وهو ما لم يحققه الأبطال الـ 6 السابقين، وكسرت اللعنة.

منتخب مصر بطل 2010 لم يتأهل لـ 2012، زامبيا بطل 2012 ودع من دور المجموعات، نيجيريا بطل 2013 لم يتأهل، كوت ديفوار بطل 2015 ودع من المجموعات، الكاميرون بطل 2017 ودع من دور الـ 16، والجزائر بطل 2021 ودع دون فوز في 2023.

وواصل منتخب السنغال تفوقه على الكاميرون منذ 2005 حيث التقيا منذ ذلك الحين في 5 مباريات فاز السنغال في 3 وتعادلا في 2.

ولم يخسر منتخب السنغال خلال آخر 9 مباريات له بالبطولة حقق الفوز في 6 وتعادل في 3 كأطول سلسلة في تاريخهم بالبطولة.

وكرر أسود التيرانجا ما حققوه من قبل في 2017 بالفوز في أول جولتين.

وأصبح السنغال ثاني المتأهلين بعد كاب فيردي إلى دور الـ 16 بعد تصدر الترتيب برصيد 6 نقاط.

وتوقف رصيد الكاميرون عند نقطة وحيدة بعد التعادل سابقا مع غينيا.

السنغال أمم إفريقيا أليو سيسيه
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - تونس (0)-(1) مالي.. هدف أول كرنفال أمم إفريقيا – زميل حمدي فتحي رجل مباراة أنجولا وموريتانيا أمم إفريقيا - وفيات وإصابات في احتفال جماهير غينيا بالفوز على جامبيا أمم إفريقيا - السنغال تكشف حالة سيسيه الصحية واستبعاد لاعب من القائمة التشكيل - معلول وديانج على مقاعد بدلاء تونس ومالي قفزة الغزلان للصدارة أمم إفريقيا - صلاح يحضر مؤتمر منتخب مصر قبل لقاء كاب فيردي أمم إفريقيا - مؤتمر بروس: لا نستطيع تكرار نفس الأمر ضد ناميبيا
أخر الأخبار
كرة سلة - تقدم واحد يكفي.. الأهلي يصعق الزمالك في اللحظات الأخيرة 4 دقيقة | كرة سلة
عاد من حيث انتهى.. توني يعود ويسجل مع برينتفورد بعد غياب 266 يوما 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فوز قاتل للمرة الثانية تواليا.. ليفركوزن ينتصر على لايبزج ويحبط آمال بايرن 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أمم إفريقيا - تونس (0)-(1) مالي.. هدف أول 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرنفال أمم إفريقيا – زميل حمدي فتحي رجل مباراة أنجولا وموريتانيا 29 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - وفيات وإصابات في احتفال جماهير غينيا بالفوز على جامبيا 47 دقيقة | كوت ديفوار 2023
روما يفوز على فيرونا بصعوبة في أول مباراة لـ دي روسي 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول مصير صلاح محسن 52 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 2 تعليق من محمد قدوس على صلاح 3 طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح 4 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان