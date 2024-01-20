تقارير فرنسية: نقل أليو سيسيه للمستشفى بعد الفوز على الكاميرون

نُقل أليو سيسيه المدير الفني لـ منتخب السنغال للمستشفى بعد الفوز على الكاميرون في أمم إفريقيا 2023.

وانتصر السنغال حامل اللقب على الكاميرون بنتيجة 3-1 وتأهل لدور الـ 16 من أمم إفريقيا قبل جولة على نهاية دور المجموعات.

وبحسب قناة "كانال بلوس إفريقيا" الفرنسية فإن مدرب السنغال شعر بالإعياء بعد الفوز على الكاميرون أمس الجمعة ونُقل لمستشفى ياموسوكرو في كوت ديفوار.

وبعد أكثر من 18 ساعة لا زال في المستشفى لإجراء فحوصات إضافية.

وأشار تقرير صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المدرب السنغالي أصبح أفضل الآن ويجب أن يخرج قريبا جدا.

وحضر سيسيه أمس المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء وصرّح قائلا: "هناك المباراة الأخيرة ضد غينيا في الجولة. يجب أن نبقى مركزين".

وأتم "لعبنا مباراتين في المسابقة حتى الآن، ويتبقى 5 مباريات للوصول إلى الهدف المعلن".

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السنغال تأهلت مبكرا وحققت الفوز في أول مباراتين وهو ما لم يحققه الأبطال الـ 6 السابقين، وكسرت اللعنة.

منتخب مصر بطل 2010 لم يتأهل لـ 2012، زامبيا بطل 2012 ودع من دور المجموعات، نيجيريا بطل 2013 لم يتأهل، كوت ديفوار بطل 2015 ودع من المجموعات، الكاميرون بطل 2017 ودع من دور الـ 16، والجزائر بطل 2021 ودع دون فوز في 2023.

وواصل منتخب السنغال تفوقه على الكاميرون منذ 2005 حيث التقيا منذ ذلك الحين في 5 مباريات فاز السنغال في 3 وتعادلا في 2.

ولم يخسر منتخب السنغال خلال آخر 9 مباريات له بالبطولة حقق الفوز في 6 وتعادل في 3 كأطول سلسلة في تاريخهم بالبطولة.

وكرر أسود التيرانجا ما حققوه من قبل في 2017 بالفوز في أول جولتين.

وأصبح السنغال ثاني المتأهلين بعد كاب فيردي إلى دور الـ 16 بعد تصدر الترتيب برصيد 6 نقاط.

وتوقف رصيد الكاميرون عند نقطة وحيدة بعد التعادل سابقا مع غينيا.