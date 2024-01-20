انتهت كرة سلة - الزمالك (69)-(70) الأهلي.. دوري السوبر المصري

السبت، 20 يناير 2024 - 20:00

كتب : FilGoal

إيهاب أمين لاعب الأهلي ضد معاذ أيمن لاعب سلة الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الأهلي في دوري السوبر المصري لكرة السلة.

ويحل الأهلي في ضيافة الزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول الترتيبي لدوري السوبر.

وهذه ثاني مباراة للزمالك بقيادة المدرب الجديد وائل بدر، حيث تغلب على سموحة في مباراته الأولى بنتيجة 74-58.

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نهاية المباراة: الزمالك 69-70 الأهلي

70-69 للأهلي

69-68.. فارق نقطة

69-66 الأهلي يقلص الفارق

69-63 للزمالك

67-63 للزمالك

65-61 للزمالك

65-57 للزمالك

61-50 للزمالك

نهاية الربع الثالث: الزمالك 57-48 الأهلي

57-44 للزمالك

55-41 للزمالك

55-39 للزمالك

50-38 للزمالك

نهاية الربع الثاني: الزمالك 40-26 الأهلي

33-21

33-19

30-17 وتفوق كبير للأبيض

28-17

25-17

23-17 للزمالك

نهاية الربع الأول: الزمالك 21-17 الأهلي

16-11

16-9

14-9 للزمالك

10-5

10-2 للزمالك

8-2 للزمالك

8-0 للزمالك

6-0 للأبيض

3-0 للزمالك

بداية المباراة

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