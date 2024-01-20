موقع بلجيكي: الزمالك أتم اتفاقه مع كارل هوفكينز لتدريب الفريق

كشفت موقع لو سوار البلجيكي عن وصول الزمالك لاتفاق مع المدرب كارل هوفكينز لتدريب الفريق خلال الفترة الحالية.

وفقا للموقع فإن الزمالك قد أتم اتفاقه مع المدرب البلجيكي وسيتم توقيع العقود لمدة موسم ونصف.

وأشار لو سوار إلى أن هوفكينز سينضم للزمالك برفقة مدرب مساعد ومخطط أحمال، كما أنه يريد اصطحاب مدرب حراس مرمى ولكن لم يتوصل لاتفاق مع الزمالك بشأنه.

التجربة الأخيرة للمدرب صاحب الـ 45 عاما كانت برفقة ستاندر دي ليج البلجيكي.

وكانت التجربة الأنجح لهوفكينز برفقة كلوب بروج وتوج برفقته بالدوري البلجيكي وكأس السوبر، كما وصل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وسبق لهوفكينز أن لعب بجوار أحمد سمير فرج وحسام غالي في صفوف ليرس، كما تدرب مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك حاليا برفقة ليرس ولكنه لم يشارك برفقته في أي مباراة لأن الأخير رحل إلى البرتغال.

ويتولى معتمد جمال تدريب الزمالك حاليا خلفا لخوان كارلوس أوسوريو الذي رحل عقب بداية الموسم لسوء النتائج.

ويشارك الزمالك في بطولة الوحدة الدولية بالإمارات استعدادا للنصف الثاني من الموسم.