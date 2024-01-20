بطولة الوحدة الدولية - الاتفاق يبلغ النهائي بعد الفوز على أم صلال

وصل الاتفاق السعودي لنهائي بطولة الوحدة الدولية بالفوز على أم صلال القطري، وهي البطولة التي تضم الوحدة الإماراتي والزمالك.

وتقام البطولة في إمارة أبو ظبي بالإمارات العربية.

وانتصر الاتفاق على أم صلال بركلات الترجيح بعد نهاية الـ 90 دقيقة بالتعادل 1-1 في مباراة أقيمت على استاد آل نهيان.

وتقدم أم صلال بهدف في الدقيقة 70 برأسية خالد وليد.

برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء ✅ خالد وليد يضع أم صلال في المقدمة بهدف في شباك الاتفاق ⚽️#الاتفاق_أم_صلال بطولة الوحدة الودية 🏆 pic.twitter.com/94MGJIP2Oc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 20, 2024

وأدرك ثامر الخيبري التعادل برأسية في الدقيقة 85 للاتفاق.

"فارس الدهناء" يرفض الخسارة رأسية رائعة من ثامر الخيبري تعدل النتيجة لنادي الاتفاق قبل نهاية المباراة في الدقيقة 88 ⚽️#الاتفاق_أم_صلال بطولة الوحدة الودية 🏆 pic.twitter.com/LBA5D4SZQ3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 20, 2024

وفي ركلات الترجيح تألق أمين البخاري حارس الاتفاق وتصدى للركلة الخامسة لأم صلال وقاد فريقه لنهائي البطولة.

أمين البخاري يتألق 🧤 الاتفاق السعودي إلى نهائي بطولة الوحدة الودية بعد الفوز على أم صلال القطري بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح ✅#الاتفاق_أم_صلال بطولة الوحدة الودية 🏆 pic.twitter.com/PCf4BpcsL2 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 20, 2024

ويلعب الزمالك مع أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير.

ويشارك في هذه البطولة بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.