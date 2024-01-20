بطولة الوحدة الدولية - الاتفاق يبلغ النهائي بعد الفوز على أم صلال

السبت، 20 يناير 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

الاتفاق السعودي

وصل الاتفاق السعودي لنهائي بطولة الوحدة الدولية بالفوز على أم صلال القطري، وهي البطولة التي تضم الوحدة الإماراتي والزمالك.

وتقام البطولة في إمارة أبو ظبي بالإمارات العربية.

وانتصر الاتفاق على أم صلال بركلات الترجيح بعد نهاية الـ 90 دقيقة بالتعادل 1-1 في مباراة أقيمت على استاد آل نهيان.

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وتقدم أم صلال بهدف في الدقيقة 70 برأسية خالد وليد.

وأدرك ثامر الخيبري التعادل برأسية في الدقيقة 85 للاتفاق.

وفي ركلات الترجيح تألق أمين البخاري حارس الاتفاق وتصدى للركلة الخامسة لأم صلال وقاد فريقه لنهائي البطولة.

ويلعب الزمالك مع أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير.

ويشارك في هذه البطولة بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

الزمالك الاتفاق أم صلال الوحدة بطولة الوحدة الدولية
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