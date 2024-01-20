أمم إفريقيا - بونجاح: الحرارة مرتفعة للغاية وتسببت في إرهاقنا أمام بوركينا

يرى بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر أن الحرارة المرتفعة أثرت كثيرا على مستوى فريقه في مواجهة بوركينا فاسو.

بغداد بونجاح النادي : السد الجزائر

وتعادل منتخب الجزائر مع بوركينا فاسو بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وقال بونجاح عبر قناة بي إن سبورتس عقب المباراة: "كنا نريد تحقيق الفوز وهذا شيء مؤكد، ولكن الأخطاء تسببت في تلقينا هدفين وفي النهاية نجحنا في التعادل".

وأضاف "الأجواء كانت صعبة جدا والحرارة مرتفعة للغاية وتعرضنا لإرهاق شديد".

وواصل "لا يزال أمامنا مباراة أخرى ولدينا فرصة للتأهل وسنحاول الفوز بها".

وأتم تصريحاته "في الشوط الأول كان لنا العديد من الفرص ولكن قلة التركيز تسببت في تلقينا الهدف".

من جانبه قال محمد أمين عمورة لاعب الجزائر عقب المباراة: "كنا نعرف أن مواجهة بوركينا فاسو ستكون صعبة، نعد الجمهور أن نقاتل في اللقاء المقبل من أجل إسعادهم وتحقيق الفوز للتأهل إلى دور الـ16".

ويلعب منتخب الجزائر ضد موريتانيا في الجولة الثالثة من المجموعات يوم الثلاثاء المقبل.

من هو بغداد بونجاح؟

ولد في مدينة وهران الجزائرية عام 1991.

في طفولته كان طفلا مشاغبا لا يحب الدراسة ولم يكن يريد حتى الاستمرار فيها، لذلك كان ينتهي من دروسه ويذهب سريعا ليلعب كرة القدم ولم يكن يواجه أي معارضة من والده في ذلك الأمر.

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