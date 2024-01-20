انتهت مباراة ودية - الزمالك (1)-(3) الوحدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك ضد الوحدة الإماراتي في دورة الوحدة الودية.

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نهاية المباراة

ق86. جووووول أول للزمالك عن طريق محمد أشرف روقا من ركلة جزاء.

ق85. ركلة جزاااء للزمالك حصل عليها سامسون أكينيولا.

ق75. هدف ثالث للوحدة عن طريق أحمد نور الله بعد خطأ من محمود حمدي "الونش"

ق72. الهدف الثاني للوحدة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق باكاييف.

ق57. محمد عواد يمنع الهدف الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق46. هدف أول للوحدة مع بداية الشوط الثاني عن طريق منصور سعيد بتسديدة أرضية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. مشجع يقتحم الملعب من أجل الذهاب إلى شيكابالا.

ق36. تسديدة قوية من روقا ولكن فوق المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل