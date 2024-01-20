بمشاركة رونالدو وميسي.. مواعيد مباريات كأس موسم الرياض
السبت، 20 يناير 2024 - 18:28
كتب : هاني العوضي
أعلنت هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية مواعيد مباريات كأس موسم الرياض التي تقام في الأيام المقبلة.
ليونيل ميسي
النادي : إنتر ميامي
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
ويشارك في كأس موسم الرياض 3 فرق وهي النصر والهلال من السعودية، وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه ليونيل ميسي.
وتقام المباراة الأولى بين الهلال وإنتر ميامي يوم 29 يناير الجاري.
ثم يلتقي النصر مع إنتر ميامي يوم 1 فبراير المقبل.
وأخيرا تقام مباراة النصر ضد الهلال يوم 8 فبراير المقبل.
وتقام جميع المباريات على استاد المملكة أرينا الذي تم تشييده مؤخرا.
وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية نفاد جميع تذاكر مباريات كأس موسم الرياض.
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