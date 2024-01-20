أمم إفريقيا – التشكيل.. مابولولو يقود هجوم أنجولا أمام موريتانيا

يقود أوجستينيو مابولولو هجوم منتخب بلاده أنجولا في مواجهة موريتانيا في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

أجوستينيو مابولولو النادي : الاتحاد السكندري موريتانيا أنجولا

ويلعب منتخب أنجولا ضد موريتانيا في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في البطولة.

ويشارك مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري بشكل أساسي في تشكيل أنجولا، بعدما دخل المباراة السابقة أمام الجزائر كبديل وسجل هدف التعادل.

وجاء تشكيل أنجولا كالآتي:

المرمى: بابكر نياس

الدفاع: عالي أعبيد – عمر جاساما – الأمين با – جسوما فوفانا

الوسط: محسن بده – نوح محمد العبد – أبو بكاري كويتا

الهجوم: أعمر سيدي بونا – إبنو با

بينما جاء تشكيل موريتانيا كالآتي:

المرمى: نييلو

الدفاع: إيدي أفونسو – نوريو فورتونا – جوناثان بواتو – كيالوندا جاسبر

الوسط: جيلبرتو – سلفادور زيني – فريدي بالندي – لويس شو

الهجوم: مابولولو – جيلسون دالا

وتعادل منتخب أنجولا مع الجزائر في الجولة الأولى، بينما خسر موريتانيا أمام بوركينا فاسو.

وفي المباراة الثانية للمجموعة تعادل منتخب الجزائر منذ قليل مع بوركينا فاسو بهدفين لكل فريق.