أمم إفريقيا – التشكيل.. مابولولو يقود هجوم أنجولا أمام موريتانيا

السبت، 20 يناير 2024 - 18:21

كتب : FilGoal

مابولولو مهاجم أنجولا ونادي الاتحاد السكندري

يقود أوجستينيو مابولولو هجوم منتخب بلاده أنجولا في مواجهة موريتانيا في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

ويلعب منتخب أنجولا ضد موريتانيا في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في البطولة.

ويشارك مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري بشكل أساسي في تشكيل أنجولا، بعدما دخل المباراة السابقة أمام الجزائر كبديل وسجل هدف التعادل.

أخبار متعلقة:
أخضر بسيناريو مصري أمم إفريقيا - مؤتمر ديسابر: ندرك قوة الكونغو الديموقراطية.. ولن نكون لقمة سائغة للأسود

وجاء تشكيل أنجولا كالآتي:

المرمى: بابكر نياس

الدفاع: عالي أعبيد – عمر جاساما – الأمين با – جسوما فوفانا

الوسط: محسن بده – نوح محمد العبد – أبو بكاري كويتا

الهجوم: أعمر سيدي بونا – إبنو با

بينما جاء تشكيل موريتانيا كالآتي:

المرمى: نييلو

الدفاع: إيدي أفونسو – نوريو فورتونا – جوناثان بواتو – كيالوندا جاسبر

الوسط: جيلبرتو – سلفادور زيني – فريدي بالندي – لويس شو

الهجوم: مابولولو – جيلسون دالا

وتعادل منتخب أنجولا مع الجزائر في الجولة الأولى، بينما خسر موريتانيا أمام بوركينا فاسو.

وفي المباراة الثانية للمجموعة تعادل منتخب الجزائر منذ قليل مع بوركينا فاسو بهدفين لكل فريق.

أنجولا كأس الأمم الإفريقية موريتانيا مابولولو
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - تونس (0)-(1) مالي.. هدف أول كرنفال أمم إفريقيا – زميل حمدي فتحي رجل مباراة أنجولا وموريتانيا أمم إفريقيا - وفيات وإصابات في احتفال جماهير غينيا بالفوز على جامبيا أمم إفريقيا - السنغال تكشف حالة سيسيه الصحية واستبعاد لاعب من القائمة التشكيل - معلول وديانج على مقاعد بدلاء تونس ومالي قفزة الغزلان للصدارة أمم إفريقيا - صلاح يحضر مؤتمر منتخب مصر قبل لقاء كاب فيردي تقارير فرنسية: نقل أليو سيسيه للمستشفى بعد الفوز على الكاميرون
أخر الأخبار
كرة سلة - تقدم واحد يكفي.. الأهلي يصعق الزمالك في اللحظات الأخيرة 4 دقيقة | كرة سلة
عاد من حيث انتهى.. توني يعود ويسجل مع برينتفورد بعد غياب 266 يوما 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فوز قاتل للمرة الثانية تواليا.. ليفركوزن ينتصر على لايبزج ويحبط آمال بايرن 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أمم إفريقيا - تونس (0)-(1) مالي.. هدف أول 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرنفال أمم إفريقيا – زميل حمدي فتحي رجل مباراة أنجولا وموريتانيا 28 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - وفيات وإصابات في احتفال جماهير غينيا بالفوز على جامبيا 46 دقيقة | كوت ديفوار 2023
روما يفوز على فيرونا بصعوبة في أول مباراة لـ دي روسي 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول مصير صلاح محسن 52 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 2 تعليق من محمد قدوس على صلاح 3 طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح 4 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان