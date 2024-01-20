بعد مرضه بالسرطان وأمنيته تدريب ليفربول.. كلوب يدعو إريكسون لإدارة الفريق

السبت، 20 يناير 2024 - 18:03

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - مانشستر سيتي وليفربول

أصيب سفين جوران إريكسون المدير الفني التاريخي للاتسيو الإيطالي وبنفيكا البرتغالي بالسرطان منذ أيام وكشف أمنيته التي لم يحققها وهي تدريب ليفربول قبل اعتزاله تدريب كرة القدم

ورد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على حديث إريكسون إذ قال في مؤتمر صحفي: "إنه مرحب به للغاية لقدومه إلى هنا، يمكنه الجلوس في مقعدي في مكتبي والقيام بمهمة مدرب ليفربول ليوم واحد".

وأضاف "قد يكون البقاء على مقاعد البدلاء أكثر صعوبة بعض الشيء، ولكن وجوده هنا وإظهار كل شيء له وكيف تطور هذا النادي الرائع على مر السنين، أعتقد أن هذا بالتأكيد شيء سنخبره لإريكسون".

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وأنهى حديثه قائلا: "يمكن أن يأتي إريكسون ويقضي بضع ساعات رائعة هنا، أنا متأكد من أننا نريده هنا بالتأكيد".

ويعتبر إريكسون هو المدير الفني الأسطورة بالنسبة لاتسيو فهو أخر مدرب تمكن من الفوز ببطولة الدوري الإيطالي وذلك في موسم 1999-2000 وتمكن من التتويج بالسوبر الأوروبي وكذلك كأس إيطاليا في نفس الموسم.

وفاز بالسوبر الإيطالي مرتين مع لاتسيو في موسم 1998-1999 و2000-2001 وكأس إيطاليا 1997-1998.

وتوج بكأس إيطاليا أيضا رفقة روما في موسم 1985-1986 ومع سامبدوريا 1993-1994.

وصنع تاريخا رفقة بنفيكا أيضا فتوج 3 مرات ببطولة الدوري البرتغالي ومرة كأس البرتغال وكذلك مرة السوبر البرتغالي.

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