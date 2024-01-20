سكاي: بايرن يتوصل لاتفاق شفهي مع تريبيير لضمه في الشتاء الحالي

السبت، 20 يناير 2024 - 18:02

كتب : FilGoal

كيران تريبيير - تشيلسي ضد نيوكاسل

كشف فلوريان بليتنبرج الصحفي بشبكة سكاي سبورت ألمانيا عن وصول بايرن ميونيخ لاتفاق مع كيران تريبيير لاعب نيوكاسل لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفقا لبليتنبرج فإن بايرن ميونيخ يتواصل حاليا مع نيوكاسل مع التوصل لاتفاق شفهي مع اللاعب.

ويضع بايرن ميونيخ اللاعب نوردي ماكويلي لاعب باريس سان جيرمان كخيار أول للتعاقد معه بينما يعد تريبير هو الخطة البديلة.

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تواصل بايرن مع تريبيير يأتي بسبب إحتمالية فشل التعاقد مع موكويلي.

وانضم صاحب الـ 33 عاما لنيوكاسل في شهر يناير الماضي قادما من أتليتكو مدريد.

ولعب تريبيير منذ بداية الموسم الحالي مع نيوكاسل 28 مباراة وخلالها صنع 8 أهداف حتى الآن.

ويحتاج بايرن لتعزيز مركز الظهير الأيمن بلاعب بسبب عدم امتلاكه سوى نصير مزراوي والذي يشارك حاليا مع المغرب في كأس أمم إفريقيا.

بايرن ميونيخ نيوكاسل كيران تريبير
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