انتهت بالفيديو بطولة دبي - مصر الأولمبي (0)-(1) العراق
السبت، 20 يناير 2024 - 17:33
كتب : FilGoal
يواجه منتخب مصر الأولمبي منافسه العراق في بطولة دبي الدولية الودية.
أسامة فيصل
النادي : البنك الأهلي
وتقام البطولة بمشاركة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات.
ويخوض الفراعنة معسكرا خارجيا في دبي استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
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انتهت
ق 98: جووول بتسديدة صاروخية من مهاجم العراق.
ق 94: حمزة علاء يتصدى لانفراد للعراق ببراعة بعد تسديدة أرضية.
ق 57: إيقاع بطيء من الفريقين حتى الآن مما يعطي توازن.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 33: أسامة فيصل يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية لكن رأسيته لم تكن متقنة وذهبت الكرة بعيدة عن المرمى بالرغم من تواجده وحيدا دون ضغط من أي مدافع.
ق 30: مباراة متوازنة بين الفريقين ولم يتمكن فريق من تهديد مرمى الآخر.
بداية المباراة
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