انتهت بالفيديو بطولة دبي - مصر الأولمبي (0)-(1) العراق

السبت، 20 يناير 2024 - 17:33

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي × روسيا

يواجه منتخب مصر الأولمبي منافسه العراق في بطولة دبي الدولية الودية.

أسامة فيصل

النادي : البنك الأهلي

مصر الأولمبي

وتقام البطولة بمشاركة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات.

ويخوض الفراعنة معسكرا خارجيا في دبي استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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انتهت

ق 98: جووول بتسديدة صاروخية من مهاجم العراق.

ق 94: حمزة علاء يتصدى لانفراد للعراق ببراعة بعد تسديدة أرضية.

ق 57: إيقاع بطيء من الفريقين حتى الآن مما يعطي توازن.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 33: أسامة فيصل يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية لكن رأسيته لم تكن متقنة وذهبت الكرة بعيدة عن المرمى بالرغم من تواجده وحيدا دون ضغط من أي مدافع.

ق 30: مباراة متوازنة بين الفريقين ولم يتمكن فريق من تهديد مرمى الآخر.

بداية المباراة

مصر الأولمبي أسامة فيصل أولمبياد باريس
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