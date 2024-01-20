تشكيل الزمالك - الونش أساسي وظهور لاعب من الناشئين في مواجهة الوحدة

أعلن معتمد جمال مدرب الزمالك تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الوحدة الإماراتي.

ويلعب الزمالك بعد قليل ضد الوحدة الإماراتي على ملعب آل نهيان بدورة الوحدة الودية استعدادا لاستئناف النصف الثاني من الموسم.

ويشهد التشكيل تواجد محمود حمدي "الونش" بشكل أساسي، كما يلعب محمد السيد من مواليد 2005 كأساسي مع الفريق بعد أن شارك في الوديات السابقة بالقاهرة.

ويغيب يوسف إبراهيم "أوباما" عن المباراة بسبب الإصابة بإجهاد عضلي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي.

الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عما - محمد السيد.

الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء - محمود علاء - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد زكي - سيد عبد الله - محمد حسام "بيسو" - إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا - عمار ياسر.