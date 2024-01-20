أمم إفريقيا - مؤتمر ديسابر: ندرك قوة الكونغو الديموقراطية.. ولن نكون لقمة سائغة للأسود

السبت، 20 يناير 2024 - 16:44

كتب : FilGoal

سيباستيان ديسابر

أوضح سيباستيان ديسابر المدير الفني لـ الكونغو الديموقراطية أنه سيلعب بخطة جديدة ضد المغرب للدفاع عن حظوظه في حصد الـ 3 نقاط خلال الجولة الثانية من أمم إفريقيا 2023.

ويلتقي منتخبا المغرب والكونغو الديموقراطية لحساب المجموعة السادسة غدا الأحد.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي: "أغلقنا صفحة مباراة زامبيا، وقمنا بعملنا خلال اليومين الماضيين، وهناك خطة جديدة سنلعب بها في مباراة الغد للدفاع عن حظوظنا في نيل النقاط الثلاث".

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وأضاف "ندرك قوتنا على مستوى الاستحواذ والمرتدات أيضا، علينا أن نحسن التعامل مع منتخب المغرب الجيد من أجل إنهاء المباراة بالطريقة التي نتمناها”.

وتابع "لا نريد أن نندم على أي شيء في مباراة الغد، لذلك ربما تكون مباراة مفتوحة. لدينا مجموعة من الإمكانيات التي نريد إبرازها على أرضية الملعب، ولسنا أمام أي ضغط".

وأكمل "المنتخب المغربي فاز في المباراة الأولى لكنه لم يتأهل بعد، وسيحاول الفوز في مباراة الغد أيضا. نعرف المغرب جيدا، مثل السنغال، الذي يمتلك أفضلية أكثر من منتخبات أخرى. ولن نكون لقمة سائغة للأسود".

وأردف "أعرف المغرب جيدا، عملي سابقا في المغرب ليس امتيازا لكنه ضمن تجربة تم مراكمتها في القارة الإفريقية منذ أزيد من 10 سنوات. التحضيرات لمباراة الغد تجري بشكل جدي للغاية مع الطاقم واللاعبين".

ويلتقي أسود الأطلس مع الكونغو في الرابعة عصرا غدا الأحد، والفوز يعني تأهل رابع العالم للدور المقبل.

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