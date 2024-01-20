كويز أمم إفريقيا – من فاز بتلك النسخة في البطولة؟
السبت، 20 يناير 2024 - 15:56
كتب : FilGoal
من توج بكأس أمم إفريقيا 2012؟ ومن كان البطل في 2015؟
العب الآن بطريقة كرة السلة وخمن من كان بطل كل تلك النسخ في أمم إفريقيا.
اختبر نفسك.
نرشح لكم
كويز أمم إفريقيا – هل تعرف تلك المعلومات عن منتخب مصر في البطولة؟ كويز أمم إفريقيا – هل تعرف تاريخ نيجيريا في البطولة؟ اختبر نفسك لعبة أمم إفريقيا – هل تعرف أعلام دول إفريقيا الـ54؟ العب دلوقتي كويز أمم إفريقيا – هل تعرف معلومات عن تلك المنتخبات في البطولة؟ لعبة أمم إفريقيا – هل أنت حارس مميز؟ تصدى لتلك ركلات الجزاء كويز أمم إفريقيا – قبل استضافتها.. هل تعرف تاريخ كوت ديفوار في البطولة؟ كويز أمم إفريقيا – هل تعرف كل شيء عن نسخة 2017؟ اختبر نفسك كويز أمم إفريقيا – هل تتذكر نهائي 2008 بين مصر والكاميرون؟ اختبر معلوماتك
أخر الأخبار
اكتملت هذه المرة ساعة | الكرة الإفريقية