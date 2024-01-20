انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (2) - (2) بوركينا فاسو.. تعادل

السبت، 20 يناير 2024 - 15:54

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي - الجزائر - بوركينا فاسو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلتقي المنتخبان لحساب المجموعة الرابعة على استاد السلام في مدينة بواكي بكوت ديفوار.

ويتصدر بوركينا الترتيب برصيد 3 نقاط بعد الفوز على موريتانيا بهدف قاتل في الجولة الأولى.

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بينما يحتل بطل 2019 المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع أنجولا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــا.

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انتهت

ق 90+5: جووول التعااادل.. بونجاح يسجل التعادل ويخطف نقطة للجزائر

ق 71: برتراند تراوري يسجل من علامة الجزاء

ق 69: ركلة جزاء لبوركينا فاسو بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 53: عرضية من عمورة ورأسية من بونجاح في الشباك الخارجية بعدما مرت الكرة من الحارس

ق 50: جووووول التعاااادل بونجاح يسجل هدف التعادل للجزائر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: تقنية الفيديو تتدخل وتحتسب الهدف لصالح بوركينا بعد رأسية قوية من محمد كوناتيه

ق 45+1: هدف لبوركينا فاسو لكن حكم الراية يشهر التسلل.

ق 26: بغداد يهدر فرصة لا تضيع بعد مراوغة الحارس

ق12: تسديدة قوية من عطال شتتها الحارس.

بداية اللقاء

الجزائر بوركينا فاسو أمم إفريقيا
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