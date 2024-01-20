أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: السنغال المرشح للفوز باللقب.. وأوناحي صاحب أخلاق عالية

السبت، 20 يناير 2024 - 15:54

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

لم يُبد وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب اهتماما بترشيح فريقه للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2023.

ويستعد منتخب المغرب للقاء الكونغو الديموقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة المقامة في كوت ديفوار.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي والتي نقلها موقع "هيسبورت" المغربي: "لا أعترف بمقولة الفريق الذي يفوز لا يجب تغييره، والجاهزية هي من تحدد التشكيل بالنسبة لي".

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وواصل "لم أقرر بعد من سيدخل أمام الكونغو الديمقراطية، وغدا سأحسم الأمر، وبالنسبة لي أملك لاعبين بمستوى كبير، فمن سيخوض المباراة سيستحق ذلك".

وردا على موقف نصير مزراوي من المشاركة أجاب: "من الممكن جدا أن يكون مزراوي حاضرا في المباراة الثالثة، ونزلة برد هي من أخرت تحضيره".

وعن ترشيح أسود الأطلس للفوز باللقب أجاب قائلا: "لا أهتم بالحديث الدائر حول ترشيح المغرب للفوز بكأس إفريقيا، وما يشغلني حاليا هو الفوز بالمباريات، وهذا لا يمنع أن منتخب السنغال يبقى مرشحا قويا للظفر بالكأس".

وأشاد بلاعبه عز الدين أوناحي مجددا "أوناحي لاعب صاحب أخلاق عالية ولم يقصد من خلال احتفاله أمام تنزانيا ما تم تداوله".

وسبق أن أوضح المدير الفني سبب احتفال أوناحي بعد هدفه ضد تنزانيا. (طالع التفاصيل)

وعن مواجهة الكونغو الديموقراطية قال: "سيباستيان ديسابر مدرب جيد، ويعرف المغرب، بسبب عمله سابقا في الدوري المغربي، وهذا كفيل بجعل المباراة صعبة أمامه، يجب علينا أن نعرف كيف ندير المباراة وفق الأحداث".

وتابع "يجب أن ننسى المباراة الأولى، ونركز على لقاء الكونغو، وعلينا احترام الخصم، لكي نحقق الأهم، وهو المرور إلى الدور المقبل".

وأتم "صحيح أن الجو صعب هنا في كوت ديفوار، وحتى توقيت المباراة، ولكن يجب أن نتأقلم مع الوضع، وترك الأعذار جانبا".

ويلتقي أسود الأطلس مع الكونغو في الرابعة عصرا غدا الأحد، والفوز يعني تأهل رابع العالم للدور المقبل.

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