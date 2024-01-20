كأس آسيا - كوريا الجنوبية تحرم الأردن من ضمان التأهل لثمن النهائي في الوقت القاتل
السبت، 20 يناير 2024 - 15:51
كتب : FilGoal
حرم منتخب كوريا الجنوبية نظيره الاردني من ضمان التاهل مبكرا لثمن نهائي كأس آسيا.
وتعادل منتخب كوريا الجنوبية أمام الأردن بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الثانية من البطولة.
وسجل سون هيونج مين ويزن العرب (هدف عكسي) هدفي كوريا الجنوبية، فيما أحرز بارك يونج وو (هدف عكسي) ويزن النعيمات هدفي الأردن.
التعادل حرم منتخب الأردن من ضمان التأهل مبكرا لثمن النهائي لكنه لم يحرمه من صدارة المجموعة الخامسة.
بهذه النتيجة رفع منتخب الأردن رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية.
ويأتي منتخبي البحرين وماليزيا اللذان سيلعبان مساء اليوم وكل منهما ليس في رصيده أي نقاط.
ويتأهل إلى دور الستة عشر أول منتخبين في كل مجموعة من المجموعات الست إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
video:1
نرشح لكم
مانشيني: أريد الفوز بكأس آسيا مع السعودية.. ونعاني من عدد الأجانب في الدوري انتهت في كأس آسيا - الأردن (2) - (2) كوريا الجنوبية.. تعادل في الوقت القاتل كأس آسيا - إيران رابع المتأهلين لثمن النهائي.. وإندونيسيا تصدم باليابان كأس آسيا – الأسد يقتل الساموراي.. العراق يهزم اليابان ويطير إلى دور الـ16 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان التشكيل - أيمن حسين يقود هجوم العراق.. وإندو في وسط اليابان مواعيد مباريات الجمعة 19 يناير 2024 والقنوات الناقلة.. مجموعة مصر وكأس آسيا بعد إهدار كل الفرص.. فلسطين تتعادل مع الإمارات والفوز الأول تاريخيا يتأجل