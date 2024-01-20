كأس آسيا - كوريا الجنوبية تحرم الأردن من ضمان التأهل لثمن النهائي في الوقت القاتل

حرم منتخب كوريا الجنوبية نظيره الاردني من ضمان التاهل مبكرا لثمن نهائي كأس آسيا.

وتعادل منتخب كوريا الجنوبية أمام الأردن بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الثانية من البطولة.

وسجل سون هيونج مين ويزن العرب (هدف عكسي) هدفي كوريا الجنوبية، فيما أحرز بارك يونج وو (هدف عكسي) ويزن النعيمات هدفي الأردن.

التعادل حرم منتخب الأردن من ضمان التأهل مبكرا لثمن النهائي لكنه لم يحرمه من صدارة المجموعة الخامسة.

بهذه النتيجة رفع منتخب الأردن رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية.

ويأتي منتخبي البحرين وماليزيا اللذان سيلعبان مساء اليوم وكل منهما ليس في رصيده أي نقاط.

ويتأهل إلى دور الستة عشر أول منتخبين في كل مجموعة من المجموعات الست إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

video:1