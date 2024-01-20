مؤتمر أنشيلوتي: هذا سبب هزيمتنا ضد أتليتكو.. والأخطاء شيء طبيعي

السبت، 20 يناير 2024 - 15:33

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

يؤمن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن عدم التركيز الدفاعي هو سبب هزيمة فريقه في كأس الملك في دور الـ16 أمام أتليتكو مدريد.

وهُزم ريال مدريد أمام أتليتكو بأربعة أهداف لهدفين ليودع كأس الملك.

وتحدث أنشيلوتي قائلا: "في مباراتنا ضدهم في الدوري كنا سيئين، ومنذ ذلك الوقت بدأنا نتحسن، في الكأس كان هناك لحظات جيدة لكن لم نكن منتبهين في الدفاع، لكن إجمالا لعبنا كرة قدم جيدة جدا".

أخبار متعلقة:
بعثة الأهلي تصل دبي لبدء معسكر الإمارات تعليق من لابورت على انتقاداته للدوري السعودي مانشيني: أريد الفوز بكأس آسيا مع السعودية.. ونعاني من عدد الأجانب في الدوري

وواصل "كنا نستحق الفوز كما أن أتليتكو لم يستحق خسارة كأس السوبر منا، في كلا المباراتين كل فريق قدم عرضا استثنائيا وأنا سعيد بأداء فريقي".

وعن مركز حراسة المرمى والاختيار بين كيبا وأندري لونين أجاب "حراس المرمى يرتكبون الأخطاء كما فعل كيبا ولونين، لا يوجد نقاش حيال ذلك".

وعن أوريلين تشواميني لاعب خط وسط الفريق قال: "لعب نهائي كأس السوبر بأفضل مستوى له وربما هذه أفضل مباراة له، لكن في الكأس كان يمكن أن يقدم مستوى أفضل".

ويستضيف ريال مدريد منافسه ألميريا غدا الأحد في ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الترتيب بـ48 نقطة بفارق نقطة عن جيرونا المتصدر وللفريق الملكي لقاء أقل.

فيما يأتي ألميريا في المركز العشرين والأخير بست نقاط.

ريال مدريد أنشيلوتي الدوري الإسباني ألميريا
نرشح لكم
رومانو: برشلونة ينافس فرانكفورت لضم موهبة السويد.. وهذه أولوية اللاعب الثأر الفوري.. أتلتيكو يرد دين السوبر ويقصي ريال مدريد من كأس الملك كأس ملك إسبانيا - برشلونة يتخطى عقبة سالامانكا ويصل لربع النهائي انتهت في كأس إسبانيا - أتلتيكو مدريد (4)-(2) ريال مدريد كروس: صافرات الاستهجان؟ كان أمرا جديدا وممتعا.. وهذا كان سياق تصريحاتي ضد الدوري السعودي آس: أتليتكو يرفض إقامة ممر شرفي لريال مدريد سبورت: لهذا السبب تراجع سيتي للتعاقد مع بالدي جوارديولا: تشافي لديه كل دعمي.. وليس كل شيء خطأ المدرب
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر ديسابر: ندرك قوة الكونغو الديموقراطية.. ولن نكون لقمة سائغة للأسود 34 دقيقة | كوت ديفوار 2023
تشكيل مصر الأولمبي - الساعي في الوسط وفيصل يقود الهجوم ضد العراق 38 دقيقة | منتخب مصر
اكتساح تام.. أرسنال يدمر كريستال بالاس بخماسية 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كويز أمم إفريقيا – من فاز بتلك النسخة في البطولة؟ ساعة | كويز في الجول
مباشر أمم إفريقيا - الجزائر (1) - (1) بوركينا فاسو.. ماذا أهدرت يا بغداد!! ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: السنغال المرشح للفوز باللقب.. وأوناحي صاحب أخلاق عالية ساعة | كوت ديفوار 2023
كأس آسيا - كوريا الجنوبية تحرم الأردن من ضمان التأهل لثمن النهائي في الوقت القاتل ساعة | آسيا
مؤتمر أنشيلوتي: هذا سبب هزيمتنا ضد أتليتكو.. والأخطاء شيء طبيعي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 2 طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح 3 تعليق من محمد قدوس على صلاح 4 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان