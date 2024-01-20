مؤتمر أنشيلوتي: هذا سبب هزيمتنا ضد أتليتكو.. والأخطاء شيء طبيعي

يؤمن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن عدم التركيز الدفاعي هو سبب هزيمة فريقه في كأس الملك في دور الـ16 أمام أتليتكو مدريد.

وهُزم ريال مدريد أمام أتليتكو بأربعة أهداف لهدفين ليودع كأس الملك.

وتحدث أنشيلوتي قائلا: "في مباراتنا ضدهم في الدوري كنا سيئين، ومنذ ذلك الوقت بدأنا نتحسن، في الكأس كان هناك لحظات جيدة لكن لم نكن منتبهين في الدفاع، لكن إجمالا لعبنا كرة قدم جيدة جدا".

وواصل "كنا نستحق الفوز كما أن أتليتكو لم يستحق خسارة كأس السوبر منا، في كلا المباراتين كل فريق قدم عرضا استثنائيا وأنا سعيد بأداء فريقي".

وعن مركز حراسة المرمى والاختيار بين كيبا وأندري لونين أجاب "حراس المرمى يرتكبون الأخطاء كما فعل كيبا ولونين، لا يوجد نقاش حيال ذلك".

وعن أوريلين تشواميني لاعب خط وسط الفريق قال: "لعب نهائي كأس السوبر بأفضل مستوى له وربما هذه أفضل مباراة له، لكن في الكأس كان يمكن أن يقدم مستوى أفضل".

ويستضيف ريال مدريد منافسه ألميريا غدا الأحد في ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الترتيب بـ48 نقطة بفارق نقطة عن جيرونا المتصدر وللفريق الملكي لقاء أقل.

فيما يأتي ألميريا في المركز العشرين والأخير بست نقاط.