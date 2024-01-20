بعثة الأهلي تصل دبي لبدء معسكر الإمارات

وصلت بعثة الأهلي إلى الإمارات لبدء المعسكر في إطار التحضيرات للفترة المقبلة.

ويخوض الأهلي معسكرا خارجيا في الإمارات خلال الفترة من 20 يناير حتى 28 من الشهر ذاته.\

وتوجهت من بعثة الأهلي مباشرة من دبي إلى إمارة عجمان مقر إقامة الفريق خلال فترة المعسكر.

ويشارك الفريق خلال المعسكر في مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة.

وكان نادي الأخدود السعودي قد أعلن مواجهة الأهلي وديا يوم 23 يناير الجاري.

وكشف مصدر من الأهلي لـFilGoal.com –طلب عدم ذكر اسمه- قائلا: "كولر قرر استبعاد صلاح محسن لأسباب فنية".

وواصل "اللاعب أصبح خارج حسابات كولر".

📍هنا دبي 🇦🇪 📸 وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات 🦅 pic.twitter.com/Le0R8zwXDI — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) January 20, 2024

ومنذ عودته من إعارته إلى سيراميكا كليوباترا خاض صلاح محسن مع الأهلي سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

وعن كريم وليد قال: "سيتخلف عن السفر مع البعثة بسبب ظروف خاصة لكنه سينضم للفريق يوم الإثنين المقبل".

وعن موقف المصابين كشف المصدر "أحمد عبد القادر ومحمود متولي ورضا سليم وخالد الفتاح سوف يستمرون في القاهرة لاستكمال برامجهم العلاجية".

واختتم المصدر تصريحاته "وهناك احتمالية لمواجهة الكويت الكويتي وديا بعد ذلك بأربعة أيام".

ويخوض الأهلي معسكرا في الإمارات من 20 لـ28 يناير الجاري استغلالا لفترة توقف الدوري بتنظيم من مجموعة سيكسياردز بقيادة عمرو مرزوق وهشام مرزوق، بالتنسيق مع الراعي الرئيس للمعسكر وعبد الرحمن جاويش.