التشكيل - تغييران في وسط الجزائر وغياب بن ناصر.. وبلاتي توريه يقود بوركينا فاسو

أجرى جمال بلماضي المدير الفني لـ الجزائر تغييرين في خط الوسط خلال مواجهة بوركينا فاسو في الجولة الثانية لدور المجموعات من أمم إفريقيا 2023.

ويلتقي المنتخبان لحساب المجموعة الرابعة على استاد السلام في مدينة بواكي بكوت ديفوار.

ويبدأ رامز زروقي وسفيان فيجولي في وسط ثعالب الصحراء على حساب فارس شايبي وإسماعيل بن ناصر الذي خرج من قائمة الفريق خلال المباراة بسبب الإصابة.

في المقابل يبدأ بلاتي توريه لاعب وسط بيراميدز في تشكيل بوركينا فاسو.

وجاء تشكيل الجزائر

حراسة المرمى: أنتوني مانديرا

الدفاع: يوسف عطال – ريان أيت نوري – عيسى ماندي – رامي بن سبعيني.

الوسط: نبيل بن طالب – رامز زروقي– سفيان فيجولي.

الهجوم: رياض محرز – يوسف بلايلي – بغداد بونجاح.

فيما جاء تشكيل بوركينا فاسو

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

الدفاع: أدامو ناجالو – إيسوفو دايو – ستيف ياجو – عيسى كابوري

الوسط: إدموند تابسوبا – بلاتي توريه – أداما جويرا – جوستافو سنجاري

الهجوم: فيصل تابسوبا – محمد كوناتي

ويتصدر بوركينا الترتيب برصيد 3 نقاط بعد الفوز على موريتانيا بهدف قاتل في الجولة الأولى.

بينما يحتل بطل 2019 المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع أنجولا.