تعليق من لابورت على انتقاداته للدوري السعودي

علق أيمريك لابورت مدافع النصر على حواره المنشور عبر صحيفة "آس" الإسبانية حول انتقاداته للدوري السعودي.

أيمريك لابورت النادي : النصر النصر

وظهر لابورت في بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "الحوار الذي أجريته في إسبانيا صحيح لكن ليس كل ما قلته هو ما أفكر فيه حقا".

وواصل "في تلك اللحظة لم أكن أفكر بشكل جيد، وبغض النظر عن ذلك أعتقد كذلك أن الترجمة للغات أخرى لم تكن جيدة".

وأتم المدافع الإسباني حديثه "أردت القول إنني سعيد هنا يا أصدقائي في السعودية والناس هنا مدهشين ولم أتوقع ذلك ولا يوجد أي شيء وتحلوا بالهدوء ولا تصدقوا كل ما ترونه وتقرأوه لأنه أحيانا لا يمكنك التحكم في كل شيء، وشكرا على وقتكم ودعمكم".

ماذا حدث؟

نشرت صحيفة "آس" حوارا مطولا مع لابورت وانتقد فيه الدوري السعودي وقارنه مع الكرة الأوروبية.

كما أعرب لابورت عن ضيقه من نوعية الحياة في الرياض معربا عن انزعاجه من الزحام الشديد.

وقال لابورت: "السعودية لم تجعل الأمر سهلا بالنسبة لنا، في الواقع هناك العديد من اللاعبين لا يشعرون بالرضا ولكننا نعمل على ذلك يوميا ونتفاوض إن جاز التعبير، ونرى إن كان هناك تحسن سيحدث".

وأردف "لأن الأمر كله جديد بالنسبة لهم كذلك من حيث ضم لاعبين أوروبيين لديهم بالفعل مسيرة مهنية طويلة، ربما السعودية لم تعتاد على ذلك وعليهم التكيف مع قدر أكبر من الجدية".

وعما تفتقد السعودية من حيث المسابقات الكبيرة أو مرافق التدريب والراحة رد "في كل شيء ولكن أيضا في الحياة اليومية، بالنسبة لهم هم يأخذون كل شيء باستخفاف، الإنذار الذي يمكنك تقديمه لهم لا يهمهم، أعني هم يمارسون أعمالهم لكن أن تتفاوض على شيء ما ثم لا يقبلونه بعد التوقيع عليه، إنهم يقاتلونك".

وتابع مدافع مانشستر سيتي السابق "هذا أمر مزعج بعض الشيء لأنني لا أعرف ذلك في أوروبا، بالطبع نفس الشيء الذي يأخذونه منك حيث يعطونك في جوانب أخرى".

وأكمل "هم يعتنون بنا لكن هذا ليس كافيا بالنسبة لذوقي، في أوروبا هم يدفعون لك راتبا جيدا لكنهم يعتنون بك".

وبسؤاله هل يفكر في الرحيل بعد عدم شعوره بالراحة أجاب "لم أفكر في الوقت الحالي في الرحيل ولكن إن شعرت بخيبة أمل خلال فترة قصيرة فحينما سوف أتساءل عما يجب أن أفعله، لكن تلك اللحظة لم تأت بعد وربما تأتي في المستقبل إن استمرت تلك الديناميكية".

وواصل "لكي أكون صادقا الكثير منا جاء إلى السعودية ليس فقط من أجل كرة القدم، الكثير منا سعيد بذلك ولكنني أبحث عن شيء أبعد من ذلك، وهذا لا يتعلق بالجزء الاقتصادي وما إلى ذلك".

وعما يتعلق بنوعية الحياة في السعودية أوضح لابورت "فيما يتعلق بنوعية الحياة لقد كنت أتوقع شيئا مختلفا لأنه في النهاية هنا نقضي ثلاث ساعات يوميا في السيارة، الرياض بها زحام مروري شديد".

وأتم "الرياض بها أشياء جيدة وأخرى سيئة مثل الجميع، مراكز التسوق مدهشة ولديهم اعتناء جيد بالتفاصيل والكثير من الأمور من أجل الأطفال، وكل شيء نظيف، لكني إن أردت الذهاب لأي مكان فسأظل في السيارة لساعة ونصف وحينها لن أذهب إلى ذلك المكان، الزحام المروري نقطة سلبية".

وبعد تلك التصريحات نقلت العديد من المواقع تصريحات اللاعب الإسباني ومنها موقع "سبورت ويتنس" الإنجليزي والذي قام بترجمتها ولكن لابورت يبدو أنه نفى تلك الترجمة إذ وضع رمز تعبيري بمعنى خاطئ في رده على الموقع من خلال حسابه الرسمي في "تويتر".

ولكن لابورت لم يقم بنفي الحوار أو التصريحات التي أدلى بها لصحيفة "آس" وقتها.