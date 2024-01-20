مانشيني: أريد الفوز بكأس آسيا مع السعودية.. ونعاني من عدد الأجانب في الدوري

السبت، 20 يناير 2024 - 14:13

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني مدرب السعودية

شدد الإيطالي، روبرتو مانشيني" المدير الفني للمنتخب السعودي جاهزية لاعبيه لمباراتهم الثانية في كأس آسيا 2023.

ويلعب منتخب السعودية ضد قرغيزستان غدا الأحد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال مانشيني في مؤتمر الصحفي: "جميع مباريات المنتخب السعودي مهمة وصعبة. نعاني من عدد الأجانب في الدوري ولكن في المستقبل سنملك لاعبون مميزون في جميع المراكز".

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وأضاف "لا مجال للتهاون في مباراة الغد والتي سيسعى الأخضر للفوز بها من أجل حسم التأهل إلى ثمن النهائي".

وشدد "أتمنى الفوز بكاس آسيا مع السعودية ولكن المهمة ليست سهلة ويوجد العديد من المنتخبات القوية".

وتابع "يجب أن نكون في كامل تركيزنا ونأخذ كل مباراة على حدة، مستدلًا بما قدمه المنتخب العراقي أمام اليابان وكيف تمكن من هزيمة المرشح الأول للفوز باللقب، كما شدد على ضرورة احترام كل المنافسين.

وعن الأداء المميز الذي قدمه اللاعب البديل عبدالرحمن غريب في المباراة الماضية أمام عمان قال مانشيني "غريب غيّر من الأمور فور دخوله".

وعن سالم الدوسري أوضح سالم الدوسري لاعب متنوع ويمكنه اللعب في جميع خطوط الهجوم".

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، متساويا مع تايلاند ويليه منتخبي عمان وقرغيزستان.

مانشيني كأس آسيا منتخب السعودية
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