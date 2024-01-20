انتهت في كأس آسيا - الأردن (2) - (2) كوريا الجنوبية.. تعادل في الوقت القاتل

السبت، 20 يناير 2024 - 13:30

كتب : FilGoal

الأردن - كوريا الجنوبية

يلعب منتخب الأردن امام نظيره الكوري الجنوبي في مواجهة مرتقبة ضمن بطولة كأس آسيا التي تنظمها قطر.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأردن أمام كوريا الجنوبية.

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نهاية المباراة

ق90 يزين العرب يسجل هدف عكسي ويمنح كريا الجنوبية التعادل في الوقت القاتل

ق72 تسديدة صاروخية من موسى التعمري وفرصة الهدف الثالث تضيع بعد تصدي رائع من حارس كوريا الجنوبية

ق50 تسدية قوية من سون هيونج مين يبعدها حارس الأردن

ق47 محاولات هجومية متبادلة بين الفريقين

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45+5 يزن النعيمات يسجل الهدف الثاني لمنتخب الأردن

ق37 جوووول التعادل بهدف عكسي من ضربة رأسية لمدافع منتخب كوريا الجنوبية

ق28 محاولة جديدة لمنتخب الأردن عن طريق يزن النعيمات لكنها مرت أعلى المرمى بقليل

ق20 تسديدة صاروخية من موسى التعمري يبعدها حارس مرمى كوريا الجنوبية

ق8 سون يسجل الهدف الأول لمنتخب كوريا الجنوبية بعدما سدد ركلة جزاء بنجاح

ق4 سون يطالب بركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء والحكم يراجع الكرة مع تقنية الفيديو

ق2 انحصار اللعب في وسط الملعب خلال الدقائق الأولى من المباراة

انطلاق المباراة

كأس آسيا منتخب كوريا الجنوبية منتخب الأردن
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