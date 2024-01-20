لابورت: العديد من اللاعبين لا يشعرون بالرضا في السعودية.. يرفضون تنفيذ ما اتفقوا عليه

السبت، 20 يناير 2024 - 13:07

كتب : FilGoal

لابورت لاعب النصر

شن أيمريك لابورت مدافع النصر هجوما لاذعا على الدوري السعودي مؤكدا أنه قد يفكر في الرحيل حال استمرار الوضع السلبي كما هو عليه على حد وصفه.

وأجرى لابورت حوارا مع صحيفة "أس" الإسبانية نُشر اليوم السبت وبدأ حديثه قائلا: "السعودية لم تجعل الأمر سهلا بالنسبة لنا، في الواقع هناك العديد من اللاعبين لا يشعرون بالرضا ولكننا نعمل على ذلك يوميا ونتفاوض إن جاز التعبير، ونرى إن كان هناك تحسن سيحدث".

وأردف "لأن الأمر كله جديد بالنسبة لهم كذلك من حيث ضم لاعبين أوروبيين لديهم بالفعل مسيرة مهنية طويلة، ربما السعودية لم تعتاد على ذلك وعليهم التكيف مع قدر أكبر من الجدية".

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وعما تفتقد السعودية من حيث المسابقات الكبيرة أو مرافق التدريب والراحة رد "في كل شيء ولكن أيضا في الحياة اليومية، بالنسبة لهم هم يأخذون كل شيء باستخفاف، الإنذار الذي يمكنك تقديمه لهم لا يهمهم، أعني هم يمارسون أعمالهم لكن أن تتفاوض على شيء ما ثم لا يقبلونه بعد التوقيع عليه، إنهم يقاتلونك".

وتابع مدافع مانشستر سيتي السابق "هذا أمر مزعج بعض الشيء لأنني لا أعرف ذلك في أوروبا، بالطبع نفس الشيء الذي يأخذونه منك حيث يعطونك في جوانب أخرى".

وأكمل "هم يعتنون بنا لكن هذا ليس كافيا بالنسبة لذوقي، في أوروبا هم يدفعون لك راتبا جيدا لكنهم يعتنون بك".

وبسؤاله هل يفكر في الرحيل بعد عدم شعوره بالراحة أجاب "لم أفكر في الوقت الحالي في الرحيل ولكن إن شعرت بخيبة أمل خلال فترة قصيرة فحينما سوف أتساءل عما يجب أن أفعله، لكن تلك اللحظة لم تأت بعد وربما تأتي في المستقبل إن استمرت تلك الديناميكية".

وواصل "لكي أكون صادقا الكثير منا جاء إلى السعودية ليس فقط من أجل كرة القدم، الكثير منا سعيد بذلك ولكنني أبحث عن شيء أبعد من ذلك، وهذا لا يتعلق بالجزء الاقتصادي وما إلى ذلك".

وعما يتعلق بنوعية الحياة في السعودية أوضح لابورت "فيما يتعلق بنوعية الحياة لقد كنت أتوقع شيئا مختلفا لأنه في النهاية هنا نقضي ثلاث ساعات يوميا في السيارة، الرياض بها زحام مروري شديد".

وأتم "الرياض بها أشياء جيدة وأخرى سيئة مثل الجميع، مراكز التسوق مدهشة ولديهم اعتناء جيد بالتفاصيل والكثير من الأمور من أجل الأطفال، وكل شيء نظيف، لكني إن أردت الذهاب لأي مكان فسأظل في السيارة لساعة ونصف وحينها لن أذهب إلى ذلك المكان، الزحام المروري نقطة سلبية".

وبعد تلك التصريحات نقلت العديد من المواقع تصريحات اللاعب الإسباني ومنها موقع "سبورت ويتنس" الإنجليزي والذي قام بترجمتها ولكن لابورت يبدو أنه نفى تلك الترجمة إذ وضع رمز تعبيري بمعنى خاطئ في رده على الموقع من خلال حسابه الرسمي في "تويتر".

ولكن لابورت لم يقم بنفي الحوار أو التصريحات التي أدلى بها لصحيفة "آس".

النصر الدوري السعودي لابورت
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