تذاكر مجانية .. الوحدة الإماراتي يطلب دعم جماهيره أمام الزمالك

طلب نادي الوحدة الإماراتي من جماهيره دعم الفريق خلال مواجهة الزمالك.

ويلعب الزمالك أمام الوحدة مساء اليوم ضمن الدورة الودية التي ينظمها النادي الإماراتي.

وأعلن نادي الوحدة توفير تذاكر مجانية لجماهيره خلال مواجهة الزمالك.

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وتقرر إقامة لقاء الزمالك أمام الوحدة الإماراتي مساء السبت في تمام الساعة 6:45 بتوقيت مصر.

فيما تقام مباراة الاتفاق السعودي أمام أم صلال القطري في تمام الساعة 3:10 عصرا بتوقيت القاهرة.

ويلعب الزمالك مع أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير.

ويشارك في هذه البطولة بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.