تذاكر مجانية .. الوحدة الإماراتي يطلب دعم جماهيره أمام الزمالك
السبت، 20 يناير 2024 - 12:38
كتب : FilGoal
طلب نادي الوحدة الإماراتي من جماهيره دعم الفريق خلال مواجهة الزمالك.
ويلعب الزمالك أمام الوحدة مساء اليوم ضمن الدورة الودية التي ينظمها النادي الإماراتي.
وأعلن نادي الوحدة توفير تذاكر مجانية لجماهيره خلال مواجهة الزمالك.
وتقرر إقامة لقاء الزمالك أمام الوحدة الإماراتي مساء السبت في تمام الساعة 6:45 بتوقيت مصر.
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