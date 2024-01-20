مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر قرار كولر بشأن مهاجم حرس الحدود
السبت، 20 يناير 2024 - 11:52
كتب : أحمد الخولي
ينتظر النادي الأهلي قرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق بشأن التعاقد مع محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود.
ويتصدر ممدوح ترتيب هدافي دوري المحترفين (الدرجة الثانية) برصيد 9 أهداف متساويا مع إسمايعل بامبا مهاجم بتروجت.
وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com : "كولر يتابع محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود. ننتظر قرار المدرب النهائي حول التعاقد مع اللاعب من عدمه قبل بدء المفاوضات".
ويجيد محمود ممدوح اللعب في مركز رأس الحربة الصريح وتدرج في قطاع الناشئين بنادي حرس الحدود.
ولم يكمل المهاجم الشاب عامه الـ 22 عاما بعد، وهو مواليد عام 2002.
ويعلق حرس الحدود آماله في العودة للدوري الممتاز على مهاجمه محمود ممدوح.
ويحتل حرس الحدود المركز الثالث في دوري المحترفين برصيد 32 نقطة بفارق أقل 7 نقاط عن بتروجت المتصدر.
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