كويز أمم إفريقيا – هل تعرف تلك المعلومات عن منتخب مصر في البطولة؟
السبت، 20 يناير 2024 - 11:45
كتب : FilGoal
توج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا سبع مرات ليصبح أكثر الفرق ظفرا بأغلى البطولات في القارة.
فهل تعرف تلك المعلومات عن تاريخ مصر في البطولة؟
حسنا اختبر نفسك.
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