كويز أمم إفريقيا – هل تعرف تلك المعلومات عن منتخب مصر في البطولة؟

السبت، 20 يناير 2024 - 11:45

كتب : FilGoal

أحمد فتحي - مصر والكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2008

توج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا سبع مرات ليصبح أكثر الفرق ظفرا بأغلى البطولات في القارة.

فهل تعرف تلك المعلومات عن تاريخ مصر في البطولة؟

حسنا اختبر نفسك.

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