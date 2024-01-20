مدافع الجزائر: لا توجد منتخبات صغيرة في إفريقيا

السبت، 20 يناير 2024 - 11:07

كتب : FilGoal

الجزائر

شدد عيسي ماندي مدافع منتخب الجزائر على صعوبة مباراة فريقه المرتقبة أمام بوركينا فاسو.

ويلعب منتخب الجزائر مساء السبت ضد بوركينا فاسو ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال ماندي في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية: "مستعدون لمواجهة بوركينا فاسو، ومتعودون على لعب هذا النوع من المباريات".

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وأضاف "أجرينا حصص تدريبية عديدة للتعود والتأقلم على الحرارة التي ستكون يوم المباراة أمام بوركينا فاسو".

وأتم "لا توجد منتخبات صغيرة في إفريقيا والدليل فوز منتخب الرأس الأخضر أمام غانا في الجولة الأولى".

وتعادل منتخب الجزائر مع أنجولا بهدف لكل فريق في أولى جولات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا بوركينا فاسو وموريتانيا.

ويبحث منتخب الجزائر عن اللقب الثالث في تاريخه، بعد 1990 في الديار و2019 في مصر.

كأس الأمم الإفريقية منتخب الجزائر
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