الدرجة الثانية ب.. جمعة مشهور مديرا فنيا لنادي بورفؤاد
السبت، 20 يناير 2024 - 10:54
كتب : رضا السنباطي
قرر مجلس إدارة نادي بورفؤاد تعيين جمعة مشهور مديرا فنيا للفريق.
ووقع جمعة مشهور على عقود تدريب نادي بورفؤاد حتى نهاية الموسم الجاري.
وجاء التعاقد مع مشهور خلفا لأحمد العجوز الذي تم تعيينه مديرا فنيا لنادي القناة.
ويتصدر فريق بورفؤاد قمة المجموعة الرابعة بدوري الدرجة الثانية "ب" برصيد 19 نقطة.
وقاد جمعة مشهور فريق "وي" بداية الموسم الحالي في دوري المحترفين قبل أن يرحل عن تدريبه.
وسبق لجمعة مشهور الصعود مع السكة الحديد من القسم الثالث للقسم الثاني.
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