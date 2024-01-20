مصدر من الأهلي لـ في الجول: استبعاد صلاح محسن من معسكر الإمارات.. وموقف كريم وليد والمصابين

قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي استبعاد صلاح محسن من معسكر الفريق الذي سيقام في الإمارات لخوض مباراة ودية.

صلاح محسن النادي : الأهلي الأهلي

وكشف مصدر من الأهلي لـFilGoal.com –طلب عدم ذكر اسمه- قائلا: "كولر قرر استبعاد صلاح محسن لأسباب فنية".

وواصل "اللاعب أصبح خارج حسابات كولر".

ومنذ عودته من إعارته إلى سيراميكا كليوباترا خاض صلاح محسن مع الأهلي سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

وعن كريم وليد قال: "سيتخلف عن السفر مع البعثة بسبب ظروف خاصة لكنه سينضم للفريق يوم الإثنين المقبل".

وعن موقف المصابين كشف المصدر "أحمد عبد القادر ومحمود متولي ورضا سليم وخالد الفتاح سوف يستمرون في القاهرة لاستكمال برامجهم العلاجية".

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية مع الأخدود السعودي يوم 23 يناير الجاري.

واختتم المصدر تصريحاته "وهناك احتمالية لمواجهة الكويت الكويتي وديا بعد ذلك بأربعة أيام".

ويخوض الأهلي معسكرا في الإمارات من 20 لـ28 يناير الجاري استغلالا لفترة توقف الدوري بتنظيم من مجموعة سيكسياردز بقيادة عمرو مرزوق وهشام مرزوق، بالتنسيق مع الراعي الرئيس للمعسكر وعبد الرحمن جاويش.