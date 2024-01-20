مواعيد مباريات اليوم السبت 20-1-2024 والقنوات الناقلة.. الزملك وتونس والجزائر والأردن وأرسنال
السبت، 20 يناير 2024 - 10:40
كتب : FilGoal
يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات في مختلف البطولات.
ففي كأس أمم إفريقيا 2023 سيواجه منتخب الجزائر منافسه بوركينا فاسو في الرابعة عصرا عبر قناة "بي إن أفكون 1".
ويواجه منتخب موريتانيا منافسه أنجولا في السابعة مساء عبر القناة ذاتها.
كما يلتقي منتخب تونس مع مالي في العاشرة مساء عبر القناة ذاتها.
وفي كأس آسيا يواجه الأردن منافسه كوريا الجنوبية عبر قناة "بي إن كأس آسيا 1".
كما يواجه البحرين منافسه ماليزيا في الرابعة والنصف عصرا عبر القناة ذاتها.
وفي الدوري الإنجليزي يواجه أرسنال منافسه كريستال بالاس في الثانية والنصف ظهرا عبر قناة "بي إن سبورتس 1".
ويواجه الزمالك منافسه الوحدة في كأس الوحدة الإماراتي الودي في السابعة إلا ربع مساء عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.
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