الزمالك: شخص مصري أفسد مفاوضاتنا مع لشبونة.. وهذه حقيقة مساهمة فينجادا

السبت، 20 يناير 2024 - 01:38

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عما حدث في تفاصيل إنهاء أزمة حرمان النادي من القيد.

وقال سالم في تصريحاته للقناة الأولى: "أتتنا عدة إفادات برفع القيد فيما يخص قضية سبورتينج لشبونة ومساعدي جوسفالدو فيريرا. فيفا يتلقى رقم التحويل ويخطر النادي صاحب الشكوى بوجوده وإن لم يرد خلال 5 أيام يعتبره استلم المبلغ ويتم رفع إيقاف القيد تلقائيا".

وأضاف "يتبقى فقط كاراكاس (صفقة انتقال سامسون) وإن لم يرد خلال الأيام الـ 5 سيتم رفع الإيقاف.

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وتابع "المسألة تطلبت مفاوضات شاقة من حسين لبيب رئيس النادي وعمرو أدهم عضو المجلس، وبالتأكيد كنا نحاول تقسيط العديد من المبالغ في القضايا الـ14".

وواصل "المحاولة الأهم والتي كانت على وشك النجاح مع سبورتينج لشبونة في تقسيط مبلغ مليون ونصف دولار، ولكن شخص من مصر يريد إظهار المجلس بشكل غير جيد أمام الجماهير راسل لشبونة وأخبرهم أن هناك قضية يوم 14 يناير ستتسبب برحيل المجلس".

وأكمل سالم "خلال الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن خارطة طريق تخص الأمور الفنية لكرة القدم بصورة عامة وليس الفريق الأول فقط. أمامنا عدد كبير للغاية من السير الذاتية للمدربين وليس فقط لأننا نبحث عن مدير فني، ومع الانتظام في سداد الغرامات والمستحقات بدأت صورة النادي تتحسن".

وعن مساهمة فينجادا في حل أزمة لشبونة قال: "أي شخص سيساهم ممن عملوا سابقا في الزمالك لا يتجاوز دورهم تقريب وجهات النظر، ولكن المفاوضات كانت تسير بين المجلس ولشبونة مباشرة وليس عن طريق وسطاء".

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