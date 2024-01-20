بن ناصر: مواجهة بوركينا فاسو مهمة ولكن

السبت، 20 يناير 2024 - 00:55

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - الجزائر

يرى إسماعيل بن ناصر لاعب منتخب الجزائر أن مواجهة منتخب بلاده أمام بوركينا فاسو مهمة ولكنها ليست حاسمة.

ويلعب منتخب الجزائر ضد بوركينا فاسو مساء السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال بن ناصر في مؤتمر صحفي: "نحاول الفوز بجميع المباريات، من أجل إسعاد الجماهير الجزائرية، التي تنقلت إلى كوت ديفوار".

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وأضاف لاعب ميلان الإيطالي "مباراتنا أمام بوركنا فاسو، جد مهمة بالنسبة لنا لكنا ليست حاسمة".

وتابع "بالنسبة لنا نسعى للفوز في كل مباراة نخوضها، وسنعمل على الظهور بنفس العزيمة التي نظهر بها في كل مبارياتنا".

وأتم "في النهاية كل المباريات التي نخوضها تحظى بنفس الأهمية بالنسبة لنا".

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة الأولى كالتالي:

بوركينا فاسو 3

الجزائر 1

أنجولا 1

موريتانيا 0

الجزائر بوركينا فاسو
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