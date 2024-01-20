الدرجة الثانية ب - هزيمة ثقيلة واستقالة جديدة في الجولة 11

السبت، 20 يناير 2024 - 00:42

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثالثة

شهدت الجولة 11 من منافسات دوري الدرجة الثانية ب هزيمة ثقيلة لنادي كيما أسوان.

وخسر كيما أسوان من أسمنت أسيوط بنتيجة 4-1.

وقدم عيد مرازيق مدرب كيما أسوان استقالته عقب الخسارة من أسمنت أسيوط.

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وجاءت نتائج الجولة 11 كالتالي:

المجموعة الأولى

شبان قنا 0-0 قوص

الألومنيوم 0-0 ديروط

أسمنت أسيوط 4-1 كيما أسوان

فيما ستقام مباراة ملوي ضد طهطا يوم الأحد المقبل.

ويتصدر ديروط المجموعة برصيد 22 نقطة ثم الألومنيوم برصيد 21 نقطة ، بينما حقق قوص النقطة الأولى في الموسم الحالي.

المجموعة الثانية

مركز شباب مغاغة 1-1 بني مزار

الفيوم 1-0 تليفونات بني سويف

شباب طامية 0-4 نجوم مصر

بينماتم تأجيل مباراة المنيا ضد الترسانة وستقام يوم 2 فبراير.

ويتصدر الترسانة المجموعة برصيد 23 نقطة ثم الفيوم برصيد 18 نقطة ثم نجوم مصر برصيد 17 نقطة.

المجموعة الثالثة

مركز شباب العريش 0-1 العبور

الشمس 1-2 النصر

المريخ 2-0 المستقبل

منتخب السويس 2-0 نجمة سيناء

ويتصدر المريخ ومنتخب السويس المجموعة برصيد 19 نقطة.

المجموعة الرابعة

إيسترن كومباني 0-0مصر للتأمين

الإنتاج الحربي 2-2تيم

اتحاد الشرطة 0-1بورتو

بورفؤاد 1-0 ألو ايجيبت

ويتصدر المجموعة بورفؤاد برصيد 19 نقطة ثم كهرباء الإسماعيلية برصيد 18 نقطة ، وعقب تصدر بورفؤاد للمجموعة رحل المدير الفني أحمد العجوز إلى قيادة فريق القناة.

المجموعة الخامسة

بايونيرز 2-0 بني عبيد

كفر الشيخ 3-1 شباب تلا

بلقاس 0-2 المنصورة

نبروه 1-0 صيد المحلة

مالية كفر الزيات 1-1 م ش القزازين

ويتصدر مركز شباب القزازين برصيد 24 نقطة ثم المنصورة برصيد 23 نقطة ثم مالية كفر الزيات برصيد 19 نقطة.

المجموعة السادسة

دلفي 2-1 م ش كوم حمادة

الحمام 2-1 الهلال

الإسكندرية للبترول 1-1 طلائع الأسطول

سبورتنج 2-1 الأوليمبي

دمنهور 1-0 المجد السكندري

ويتصدر سبورتنج المجموعة برصيد 22 نقطة ثم الحمام برصيد 19 نقطة ثم دلفي برصيد 18 نقطة.

الدرجة الثالثة القسم الثاني
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