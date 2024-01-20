الدرجة الثانية ب - هزيمة ثقيلة واستقالة جديدة في الجولة 11
السبت، 20 يناير 2024 - 00:42
كتب : رضا السنباطي
شهدت الجولة 11 من منافسات دوري الدرجة الثانية ب هزيمة ثقيلة لنادي كيما أسوان.
وخسر كيما أسوان من أسمنت أسيوط بنتيجة 4-1.
وقدم عيد مرازيق مدرب كيما أسوان استقالته عقب الخسارة من أسمنت أسيوط.
وجاءت نتائج الجولة 11 كالتالي:
المجموعة الأولى
شبان قنا 0-0 قوص
الألومنيوم 0-0 ديروط
أسمنت أسيوط 4-1 كيما أسوان
فيما ستقام مباراة ملوي ضد طهطا يوم الأحد المقبل.
ويتصدر ديروط المجموعة برصيد 22 نقطة ثم الألومنيوم برصيد 21 نقطة ، بينما حقق قوص النقطة الأولى في الموسم الحالي.
المجموعة الثانية
مركز شباب مغاغة 1-1 بني مزار
الفيوم 1-0 تليفونات بني سويف
شباب طامية 0-4 نجوم مصر
بينماتم تأجيل مباراة المنيا ضد الترسانة وستقام يوم 2 فبراير.
ويتصدر الترسانة المجموعة برصيد 23 نقطة ثم الفيوم برصيد 18 نقطة ثم نجوم مصر برصيد 17 نقطة.
المجموعة الثالثة
مركز شباب العريش 0-1 العبور
الشمس 1-2 النصر
المريخ 2-0 المستقبل
منتخب السويس 2-0 نجمة سيناء
ويتصدر المريخ ومنتخب السويس المجموعة برصيد 19 نقطة.
المجموعة الرابعة
إيسترن كومباني 0-0مصر للتأمين
الإنتاج الحربي 2-2تيم
اتحاد الشرطة 0-1بورتو
بورفؤاد 1-0 ألو ايجيبت
ويتصدر المجموعة بورفؤاد برصيد 19 نقطة ثم كهرباء الإسماعيلية برصيد 18 نقطة ، وعقب تصدر بورفؤاد للمجموعة رحل المدير الفني أحمد العجوز إلى قيادة فريق القناة.
المجموعة الخامسة
بايونيرز 2-0 بني عبيد
كفر الشيخ 3-1 شباب تلا
بلقاس 0-2 المنصورة
نبروه 1-0 صيد المحلة
مالية كفر الزيات 1-1 م ش القزازين
ويتصدر مركز شباب القزازين برصيد 24 نقطة ثم المنصورة برصيد 23 نقطة ثم مالية كفر الزيات برصيد 19 نقطة.
المجموعة السادسة
دلفي 2-1 م ش كوم حمادة
الحمام 2-1 الهلال
الإسكندرية للبترول 1-1 طلائع الأسطول
سبورتنج 2-1 الأوليمبي
دمنهور 1-0 المجد السكندري
ويتصدر سبورتنج المجموعة برصيد 22 نقطة ثم الحمام برصيد 19 نقطة ثم دلفي برصيد 18 نقطة.