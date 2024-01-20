عقارب بلا سم

للمباراة الثانية على التوالي يفشل عقارب جامبيا في التسجيل ببطولة أمم إفريقيا، بخسارة أمام غينيا بهدف دون رد في الجولة الثانية لدور المجموعات لنسخة كوت ديفوار 2023.

سجل أجيبو كامارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

ما يزيد الأمر سوءا أن فرصة جامبيا الأخيرة مرهونة بالفوز على الكاميرون، الأسود الجريحة حاليا، حيث خسرت الكاميرون أمام السنغال 3-1، بعد تعادلها مع غينيا في الجولة الأولى.

أما منتخب غينيا أو الأفيال الوطنية، فقد ضمنوا مقعدهم عمليًا في دور الـ 16 بـ 4 نقاط في المركز الثاني، وهو رصيد سيكون كافيًا من الناحية النظرية للتأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

أطلق صافرتك رجاء..

شوط خارق الملل، نصف ساعة من اللا شيء بلا أدنى تسديدة لا على المرمى ولا خارجه من الجانبين.

أخيرًا انكسر هذا الصمت بتسديدة غينية ارتطمت بقائم جامبيا في الدقيقة 31.

الرد الجامبي أتى من أليو فاديرا في الدقيقة 38 بتسديدة مرت بجوار القائم.

بينما حاول إيلايتش موريبا لاعب وسط غينيا بركلة حرة في الدقيقة 43 ولكنها ارتطمت بالحائط البشري.

ضربة واحدة

حاولت غينيا سريعا في الدقيقة 50 بتسديدة من سيكو سيلا أبعدها الحارس بوباكار جاي.

وفي الدقيقة 62 حل حمزة باري ويانكوبا مينتيه بدلا من إبريما داربو وأليو فاديرا في صفوف جامبيا.

وأخيرا أتى الهدف في الدقيقة 69 بتوقيع أجيبو كامارا بعد تمريرة من مورجان جيلافوجي.

استمرت تبديلات جامبيا بنزول محمد باداموسي بدلا من إبريما كولي في الدقيقة 72.

على الجانب الآخر أتى نابي كيتا وفاسينيه كونتي بدلا من جيلافوجي وسيكو سيلا في الدقيقة 78.

وتعادلت جامبيا أخيرا في الدقيقة 80 بهدف البديل يانكوبا مينتيه ولكن الراية أوقفت الاحتفالات.

وفي الدقيقة 94 كاد فاسينيه كونتي أن يسجل الثاني في اللحظة الأخيرة، ولكن بوباكار جاي تصدى للكرة.

بذلك يلعب منتخب غينيا مع المتصدر بالعلامة الكاملة منتخب السنغال يوم 23 يناير لتحديد المتصدر، بينما تصطدم أحلام جامبيا بقطار الكاميرون للحاق بالمركز الثالث، والذي لا يضمن وحده التأهل.