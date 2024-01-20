أمم إفريقيا - سونج يعترف: السنغال كانت أفضل من الكاميرون.. ومواجهة جامبيا نهائي

السبت، 20 يناير 2024 - 00:30

كتب : FilGoal

ريجوبر سونج - المدير الفني لـ الكاميرون

اعترف ريجوبير سونج المدير الفني لـ الكاميرون بأن السنغال كانت أفضل من فريقه بعد الخسارة بنتيجة 3-1 في أمم إفريقيا 2023.

وانتصر حامل اللقب بنتيجة 3-1 وأصبح ثاني المتأهلين للدور المقبل بعد كاب فيردي.

وقال سونج في المؤتمر الصحفي: "عندما تكون هناك هزيمة يجب أن نتحمل المسؤولية، وبالتالي يجب أن نعترف بأن السنغال كانت أفضل منا في المباراة".

أخبار متعلقة:
كرنفال أمم إفريقيا - حرم ليفربول من الدوري الذهبي.. سار رجل مباراة السنغال والكاميرون تشكيل أمم إفريقيا - تغيير وحيد في السنغال.. وعودة أونانا لحراسة مرمى الكاميرون أمم إفريقيا – تشكيل الكاميرون.. أنجويسا يقود الكاميرون ضد غينيا وغياب أونانا مؤتمر كيمين: دائما هناك خوف من مواجهتنا.. وأتمنى المساهمة بدعم الكاميرون

وأضاف "السنغال كانت أقوى منا. وكان لاعبوهم في أماكنهم في الملعب. لقد استحقوا انتصارهم. من جانبنا، لدينا لاعبون شباب في المنتخب الوطني، وهم في بداية تجربتهم".

وأردف "ما الذي لم يسر على ما يرام؟ أعتقد أن اللاعبين بذلوا كل ما في وسعهم خلال المباراة، والتفاصيل الصغيرة صنعت الفارق في المباراة".

وأتم "أنا متفائل دائما. طالما أن هناك مباراة نهائية فلا حسابات يجب أن نجريها. المباراة المقبلة ستكون نهائية بالنسبة لنا، وأعلم أننا سنتأهل للدور الثاني".

وواصل منتخب السنغال تفوقه على الكاميرون منذ 2005 حيث التقيا منذ ذلك الحين في 5 مباريات فاز السنغال في 3 وتعادلا في 2.

وأصبح السنغال ثاني المتأهلين بعد كاب فيردي إلى دور الـ 16 بعد تصدر الترتيب برصيد 6 نقاط.

وتوقف رصيد الكاميرون عند نقطة وحيدة بعد التعادل سابقا مع غينيا، ويحتاج الأسود للفوز على جامبيا في المباراة المقبة من أجل التأهل لدور الـ 16.

الكاميرون أمم إفريقيا ريجوبير سونج
نرشح لكم
فيلم في الجول - معجزة الجنرال 98.. الجوهري "بيه" ضد الجميع بن سبعيني: قفوا مع محرز بدلا من انتقاده في الأوقات الصعبة كرنفال أمم إفريقيا - كان على أعتاب مانشستر يونايتد.. كامارا رجل مباراة غينيا وجامبيا بن ناصر: مواجهة بوركينا فاسو مهمة ولكن عقارب بلا سم مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية في غياب صلاح قبل لقاء كاب فيردي أمم إفريقيا - أليو سيسيه: يتبقى 5 مباريات للوصول إلى الهدف المعلن أمم إفريقيا - اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة صلاح ومدة غيابه
أخر الأخبار
فيلم في الجول - معجزة الجنرال 98.. الجوهري "بيه" ضد الجميع 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
الزمالك: شخص مصري أفسد مفاوضاتنا مع لشبونة.. وهذه حقيقة مساهمة فينجادا ساعة | الدوري المصري
الرياضية: مورينيو وافق على تدريب الشباب السعودي.. وجروهي يقترب ساعة | سعودي في الجول
بن سبعيني: قفوا مع محرز بدلا من انتقاده في الأوقات الصعبة ساعة | الكرة الإفريقية
كرنفال أمم إفريقيا - كان على أعتاب مانشستر يونايتد.. كامارا رجل مباراة غينيا وجامبيا ساعة | الكرة الإفريقية
بن ناصر: مواجهة بوركينا فاسو مهمة ولكن ساعة | كوت ديفوار 2023
الأخدود السعودي يعلن مواجهة الأهلي وديا في أبو ظبي ساعة | الدوري المصري
الدرجة الثانية ب - هزيمة ثقيلة واستقالة جديدة في الجولة 11 2 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح 2 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 3 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 4 تعليق من محمد قدوس على صلاح