أمم إفريقيا - سونج يعترف: السنغال كانت أفضل من الكاميرون.. ومواجهة جامبيا نهائي

اعترف ريجوبير سونج المدير الفني لـ الكاميرون بأن السنغال كانت أفضل من فريقه بعد الخسارة بنتيجة 3-1 في أمم إفريقيا 2023.

وانتصر حامل اللقب بنتيجة 3-1 وأصبح ثاني المتأهلين للدور المقبل بعد كاب فيردي.

وقال سونج في المؤتمر الصحفي: "عندما تكون هناك هزيمة يجب أن نتحمل المسؤولية، وبالتالي يجب أن نعترف بأن السنغال كانت أفضل منا في المباراة".

وأضاف "السنغال كانت أقوى منا. وكان لاعبوهم في أماكنهم في الملعب. لقد استحقوا انتصارهم. من جانبنا، لدينا لاعبون شباب في المنتخب الوطني، وهم في بداية تجربتهم".

وأردف "ما الذي لم يسر على ما يرام؟ أعتقد أن اللاعبين بذلوا كل ما في وسعهم خلال المباراة، والتفاصيل الصغيرة صنعت الفارق في المباراة".

وأتم "أنا متفائل دائما. طالما أن هناك مباراة نهائية فلا حسابات يجب أن نجريها. المباراة المقبلة ستكون نهائية بالنسبة لنا، وأعلم أننا سنتأهل للدور الثاني".

وواصل منتخب السنغال تفوقه على الكاميرون منذ 2005 حيث التقيا منذ ذلك الحين في 5 مباريات فاز السنغال في 3 وتعادلا في 2.

وأصبح السنغال ثاني المتأهلين بعد كاب فيردي إلى دور الـ 16 بعد تصدر الترتيب برصيد 6 نقاط.

وتوقف رصيد الكاميرون عند نقطة وحيدة بعد التعادل سابقا مع غينيا، ويحتاج الأسود للفوز على جامبيا في المباراة المقبة من أجل التأهل لدور الـ 16.

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