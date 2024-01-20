مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية في غياب صلاح قبل لقاء كاب فيردي

خاض لاعبو منتخب مصر تدريبات استشفائية استعدادا لمواجهة كاب فيردي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لأمم إفريقيا 2023.

وتعادل منتخب مصر مع غانا الخميس الماضي بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية وأصبح في رصيده نقطتين.

وخاض لاعبو منتخب مصر تدريبات استشفائية، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية ثم بعض الجمل الفنية، بملعب جاردان بواتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ولم يشارك محمد صلاح بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأصبح ترتيب المجموعة قبل لقاء الغد كالتالي:

كاب فيردي 6 نقاط (فارق أهداف +4)

مصر نقطتان (فارق أهداف 0)

غانا نقطة (فارق أهداف -1)

موزمبيق نقطة (فارق أهداف -3)

وإليكم حالات تأهل منتخب مصر لدور الـ 16

1- سيحتاج منتخب مصر للفوز في الجولة الأخيرة لحسم المقعد الثاني في المجموعة دون النظر لأي نتيجة أخرى.

2- يصعد المنتخب المصري في حالة التعادل أمام كاب فيردي، بشرط تعادل غانا وموزمبيق في نفس الوقت، حينها سيكون رصيد منتخب مصر 3 نقاط، وغانا وموزمبيق نقطتين.

لكن ماذا يحدث في حالة الخسارة من كاب فيردي؟

حينها سيكون رصيد منتخب مصر نقطتين، وأي نتيجة فوز سواء لغانا أو موزمبيق تعني الوداع المبكر أو الانتظار للتأهل كأفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

لكن منتخب مصر قد يتأهل برصيد نقطتين وفي الوصافة في حالة واحدة فقط.

كيف يحدث ذلك؟

في حالة الخسارة أمام كاب فيردي 0-1، وتعادل غانا مع موزمبيق بنتيجة 0-0.

يصبح ترتيب المجموعة

الأول - كاب فيردي 9 نقاط

الثاني - مصر – نقطتان – سجل 4 واستقبل 5 وفارق الأهداف -1

الثالث - غانا – نقطتان – سجل 3 واستقبل 4 وفارق الأهداف -1

الرابع - موزمبيق - نقطتان - سجل 2 واستقبل 5 وفارق الأهداف -3

حينها سيتم اللجوء لقاعدة خاصة وهي احتساب نقاط مصر وغانا وموزمبيق سويا فيما بينهم، واستبعاد نتائج كاب فيردي.

وإليكم معايير التأهل في هذه الحالة

1- النقاط بين الفرق الثلاثة المتنافسة

2- فارق الأهداف في مباريات الفرق المتعادلة في النقاط

3- الأهداف المسجلة في مباريات الفرق المتعادلة في النقاط

4- إذا ظل فريقان متعادلين بعد تطبيق جميع المعايير المذكورة أعلاه، فسيتم تطبيق جميع معايير المواجهات المباشرة المذكورة أعلاه على هذين الفريقين؛ إذا لم يحل هذا التعادل، يتم تطبيق المعايير الثلاثة التالية

5- فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة

6- الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة

7- قرعة لحسم التأهل

في تلك الحالة سيتأهل منتخب مصر بفضل القاعدة الثالثة كونه سجل أهداف أكثر من غانا في حالة نهاية المباريات بنفس النتيجة.

منتخب مصر في تلك الحالة سيكون سجل 4 بينما سجلت غانا 3 وموزمبيق 2، وبالتالي يتأهل منتخب مصر.