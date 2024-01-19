خبر في الجول - عودة يقرر رحيل 3 لاعبين عن صفوف المقاولون

الجمعة، 19 يناير 2024 - 23:59

كتب : عمرو نبيل

الزمالك المقاولون محمد عودة

قرر محمد عودة المدير الفني الجديد لنادي المقاولون العرب التخلي عن 3 لاعبين.

وتولى عودة تدريب المقاولون العرب خلفا لطلعت محرم الذي تولى المهمة مؤقتا عقب رحيل شوقي غريب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد عودة قرر قطع إعارة الحبيب أحمد حسن وعودته لصفوف نادي زد.

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كما قرر التخلي عن خدمات محمد شوقي غريب ويوسف مجدي عبد الغني.

وتعتبر تلك الولاية الثالثة لعودة مع المقاولون العرب بعد موسمين ونصف خلال الفترة من يناير 2016 إلى أبريل 2018، والثانية بالفترة من ديسمبر 2021 وحتى أغسطس 2022.

ورحل محمد عودة عن قيادة فريق هلال بنغازي الليبي في مطلع الشهر الجاري.

وكان محمد عودة قد تولى مسؤولية القيادة الفنية للفريق منذ نوفمبر 2022.

وحقق هلال بنغازي الفوز في مباراة وحيدة بدور المجموعات بالكونفدرالية وتعرض للخسارة في ثلاث مواجهات.

ويأتي عودة خلفا لطلعت محرم الذي تولى القيادة الشهر الماضي بعد رحيل شوقي غريب.

وقاد طلعت محرم المقاولون العرب في أربع مباريات حتى الآن، فاز في الأولى ضد طلائع الجيش بالدوري، بينما خسر مباراتين الأولى ضد البنك الأهلي في الدوري والأخرى أمام المصري في كأس الرابطة.

تعادل المقاولون العرب أمام الجونة بهدف لكل منهما يوم الإثنين الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الرابطة وهي رابع مباريات طلعت محرم مع الفريق.

ويلعب المقاولون مباراته المقبلة أمام البنك الأهلي يوم 26 من يناير الجاري في ختام دور المجموعات من كأس الرابطة

المقاولون العرب محمد عودة محمد شوقي غريب
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