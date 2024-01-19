أمم إفريقيا - أليو سيسيه: يتبقى 5 مباريات للوصول إلى الهدف المعلن

الجمعة، 19 يناير 2024 - 23:42

كتب : FilGoal

أليو سيسيه - السنغال

أوضح أليو سيسيه المدير الفني لـ منتخب السنغال الهدف المعلن وهو الوصول لنهائي أمم إفريقيا 2023 بعد الفوز على الكاميرون.

وانتصر حامل اللقب بنتيجة 3-1 وأصبح ثاني المتأهلين للدور المقبل بعد كاب فيردي.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي: "أهنئ اللاعبين لأنهم قدموا مباراة رائعة".

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وأضاف " احترموا تعليماتي وكل النصائح التي قدمتها لهم".

وأكمل "هناك المباراة الأخيرة ضد غينيا في الجولة. يجب أن نبقى مركزين".

وأتم "لعبنا مباراتين في المسابقة حتى الآن، ويتبقى 5 مباريات للوصول إلى الهدف المعلن".

السنغال تأهلت مبكرا وحققت الفوز في أول مباراتين وهو ما لم يحققه الأبطال الـ 6 السابقين، وكسرت اللعنة.

منتخب مصر بطل 2010 لم يتأهل لـ 2012، زامبيا بطل 2012 ودع من دور المجموعات، نيجيريا بطل 2013 لم يتأهل، كوت ديفوار بطل 2015 ودع من المجموعات، الكاميرون بطل 2017 ودع من دور الـ 16، والجزائر بطل 2021 ودع دون فوز في 2023.

وواصل منتخب السنغال تفوقه على الكاميرون منذ 2005 حيث التقيا منذ ذلك الحين في 5 مباريات فاز السنغال في 3 وتعادلا في 2.

ولم يخسر منتخب السنغال خلال آخر 9 مباريات له بالبطولة حقق الفوز في 6 وتعادل في 3 كأطول سلسلة في تاريخهم بالبطولة.

وكرر أسود التيرانجا ما حققوه من قبل في 2017 بالفوز في أول جولتين.

وأصبح السنغال ثاني المتأهلين بعد كاب فيردي إلى دور الـ 16 بعد تصدر الترتيب برصيد 6 نقاط.

وتوقف رصيد الكاميرون عند نقطة وحيدة بعد التعادل سابقا مع غينيا.

السنغال أمم إفريقيا أليو سيسيه
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