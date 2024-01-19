السوبر الإيطالي - إنتر يصعق لاتسيو بثلاثية ويحجز موعدا في النهائي ضد نابولي

الجمعة، 19 يناير 2024 - 23:15

كتب : FilGoal

إنتر - السوبر الإيطالي

ضرب إنتر بطل الكأس موعدا ناريا مع نابولي بطل الدوري في نهائي كأس السوبر الإيطالي بعد الفوز على لاتسيو بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإيطالي بنظامها الجديد.

وكان نابولي قد سحق فيورنتينا بنتيجة 3-0 أمس الخميس وحجز أول بطاقات النهائي.

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وسيلتقي إنتر ونابولي يوم الإثنين المقبل لتحديد بطل النسخة 36.

وتقدم إنتر في الدقيقة 17 بعدما حوّل ماركوس تورام بتمريرة بالكعب من فيدريكو ديماركو في الشباك.

وردت العارضة تسديدة على الطائر من نيكولو باريلا في الدقيقة 36 من داخل منطقة الجزاء.

وطالب تشيرو إيموبيلي بالحصول على جزاء في نهاية الشوط الأول ورفض الحكم احتسابها.

وفي بداية الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لإنتر بعد العودة لتقنية الفيديو سجلها هاكان تشالهان أوجلو في الدقيقة 49.

ومنعت العارضة الهدف الثالث عن طريق لاوتارو في الدقيقة 52.

وأهدر الهداف الأرجنتيني فرصة تسجيل الثالث بتسديدة صاروخية مرت بجوار القائم.

وأنهى دافيدي فراتيسي الأمور في اللقاء في الدقيقة 87 بعد مرتدة سريعة قادها هنريك ميختاريان.

ويسعى إنتر للحفاظ على اللقب للمرة الثالث على التوالي والانفراد بالمركز الثاني في ترتيب الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 ألقاب خلف يوفنتوس المتصدر برصيد 9 ألقاب وفض الشراكة مع ميلان بـ 7 ألقاب لكل فريق.

إنتر لاتسيو السوبر الإيطالي
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