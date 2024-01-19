أبو العلا يكشف سبب تأجيل قرار مشاركة صلاح في أمم إفريقيا
الجمعة، 19 يناير 2024 - 22:59
كتب : FilGoal
كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن قرار مشاركة محمد صلاح في المباريات المقبلة لـ أمم إفريقيا من عدمه تأجل.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وتعرض صلاح للإصابة في نهاية الشوط الأول وخرج مستبدلا أمام غانا في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.
وقال أبو العلا عبر وكالة رويترز: "نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد صلاح لم تكتمل اليوم وبالتالي تم تأجيل اتخاذ القرار بشأن مشاركته".
وأتم "صلاح أراد الاستمرار في اللقاء، لكن عندما اشتد الألم طلب الخروج".
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول سقط صلاح مصابا بدون تدخل من أحد وطلب الاستبدال بسبب شكوى فيما يبدو في العضلة الخلفية.
وشارك مصطفى فتحي بدلا من صلاح.
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النجم محمد صلاح يغادر مباراة مصر وغانا مصاباً 😮🇪🇬#كأس_أمم_إفريقيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/tCWNAmMdp6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
لكن بعد ذلك التبديل بـ53 ثانية فقط سجل محمد قدوس الهدف الأول لغانا بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء ليتقدم لفريقه بهدف دون رد.
وسبق أن أوضح أبو العلا في تصريحات مقتضبة عقب المباراة لـFilGoal.com : "صلاح يعاني من آلام في العضلة الخلفية".
بتلك النتيجة وصل منتخب مصر للنقطة الثانية ليحتل المركز الثاني فيما حصلت غانا على النقطة الأولى لها في البطولة وتتواجد رابعا.
أما منتخب كاب فيردي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط وتأهل للدور المقبل، وتأتي موزمبيق ثالثا بنقطة وحيدة.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب كاب فيردي مع مصر مساء الإثنين المقبل.
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