أبو العلا يكشف سبب تأجيل قرار مشاركة صلاح في أمم إفريقيا

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن قرار مشاركة محمد صلاح في المباريات المقبلة لـ أمم إفريقيا من عدمه تأجل.

وتعرض صلاح للإصابة في نهاية الشوط الأول وخرج مستبدلا أمام غانا في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.

وقال أبو العلا عبر وكالة رويترز: "نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد صلاح لم تكتمل اليوم وبالتالي تم تأجيل اتخاذ القرار بشأن مشاركته".

وأتم "صلاح أراد الاستمرار في اللقاء، لكن عندما اشتد الألم طلب الخروج".

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول سقط صلاح مصابا بدون تدخل من أحد وطلب الاستبدال بسبب شكوى فيما يبدو في العضلة الخلفية.

وشارك مصطفى فتحي بدلا من صلاح.

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لكن بعد ذلك التبديل بـ53 ثانية فقط سجل محمد قدوس الهدف الأول لغانا بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء ليتقدم لفريقه بهدف دون رد.

وسبق أن أوضح أبو العلا في تصريحات مقتضبة عقب المباراة لـFilGoal.com : "صلاح يعاني من آلام في العضلة الخلفية".

بتلك النتيجة وصل منتخب مصر للنقطة الثانية ليحتل المركز الثاني فيما حصلت غانا على النقطة الأولى لها في البطولة وتتواجد رابعا.

أما منتخب كاب فيردي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط وتأهل للدور المقبل، وتأتي موزمبيق ثالثا بنقطة وحيدة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كاب فيردي مع مصر مساء الإثنين المقبل.

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