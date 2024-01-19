كأس آسيا - إيران رابع المتأهلين لثمن النهائي.. وإندونيسيا تصدم باليابان

حجز منتخب إيران مقعدت في ثمن نهائي كأس آسيا ليلحق بمنتخبات قطر والعراق وأستراليا.

وفاز منتخب إيران على نظيره هونج كونج بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل مهدي قائدي هدفا في الدقيقة 24 منح به منتخب بلاده 3 نقاط ثمينة.

وتصدر منتخب إيران المجموعة الثالثة بست نقاط متفوقا بفارق نقطتين على نظيره الإماراتي الذي تعادل 1-1 مع منتخب فلسطين أمس الخميس.

وظل منتخب هونج كونج في ذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط وذلك قبل مباراته في الجولة الثالثة أمام منتخب فلسطين الذي يمتلك نقطة واحدة.

ويخوض المنتخب الإيراني مباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام الإمارات يوم الثلاثاء المقبل في لقاء مثير على صدارة المجموعة.

ويتأهل إلى دور الستة عشر أول منتخبين في كل مجموعة من المجموعات الست إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

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في المقابل أنعش منتخب إندونيسيا آماله في التاهل لثمن النهائي بعدما حقق فوزا صعبا 1-صفر على نظيره الفيتنامي اليوم الجمعة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

وجاء هدف الفوز عبر ركلة جزاء في الشوط الأول نفذها أسناوي مانجكوالام، فيما أنهى المنتخب الفيتنامي المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد فان ثانه لونج لي.

وحصد منتخب إندونيسيا بذلك أول ثلاث نقاط له في المجموعة متساويا مع نظيره الياباني الذي خسر أمام العراق 2-1 في وقت سابق اليوم.

ويتصدر العراق المجموعة برصيد ست نقاط ويتأهل لدور الستة عشر، بينما يتذيل منتخب فيتنام المجموعة دون نقاط.

ويحتدم الصراع على بطاقة التأهل الثانية خلال الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة، حينما يلتقي المنتخب الياباني نظيره الإندونيسي بينما يلتقي العراق مع فيتنام.

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