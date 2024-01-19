كرة يد - طريق مصر.. تونس تلحق بركب المتأهلين لربع نهائي أمم إفريقيا

الجمعة، 19 يناير 2024 - 22:36

كتب : FilGoal

تونس - نيجيريا - أمم إفريقيا لكرة اليد

حقق منتخب تونس فوزا كبيرا على نيجيريا في أمم إفريقيا لكرة اليد بنتيجة 36-19 وتأهل لربع نهائي البطولة.

وأقيمت المباراة في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وسجل لاعبو نسور قرطاج 18 هدفا بين شوطي اللقاء، بينما سجل النسور الخضر 10 ثم 9 على مدار 60 دقيقة.

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الفوز رفع رصيد تونس لـ 4 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن أنجولا قبل مواجهة الجولة الأخيرة بينهما.

ومن المنتظر أن يلتقي أول وثان ترتيب المجموعة الرابعة مع أول وثان المجموعة الثانية والتي تضم منتخب مصر.

وحجز منتخب مصر سابقا التأهل قبل خوض اللقاء الأخير ضد الكاميرون.

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وتأهل لـ ربع النهائي حتى الآن 7 منتخبات هم: كاب فيردي والكونغو الديموقراطية ومصر والجزائر والمغرب وتونس وأنجولا.

ويتبقى مقعد وحيد يُحسم في الجولة الأخيرة في مجموعة مصر الثانية.

وتستضيف مصر البطولة للمرة الثانية على التوالي حتى يوم 27 يناير الجاري.

ويتأهل بطل إفريقيا مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويحصد أصحاب المراكز الخمسة الأولى بطاقة الترشح لنهائيات كأس العالم لكرة اليد 2025.

تونس نيجيريا أمم إفريقيا لكرة اليد
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