كرنفال أمم إفريقيا - حرم ليفربول من الدوري الذهبي.. سار رجل مباراة السنغال والكاميرون

الجمعة، 19 يناير 2024 - 22:28

كتب : FilGoal

احتفال إسماعيلا سار بهدفه ضد الكاميرون

حصد إسماعيلا سار جناح السنغال جائزة رجل مباراة فريقه ضد الكاميرون في المجموعة الثالثة من أمم إفريقيا 2023.

وتأهل السنغال لدور الـ 16 بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 3-1.

وافتتح سار التسجيل للسنغال وصنع الهدف الثاني في اللقاء.

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وقال سار لموقع كاف: "أنا سعيد بالفوز على الكاميرون. أتذكر أنه في عام 2017 خسرنا أمامهم في ربع النهائي، وخلال هذه المباراة فعلنا كل شيء من أجل الفوز".

وخسر أسود التيرانجا بركلات الترجيح في نسخة 2017 من الكاميرون التي توجت باللقب على حساب مصر.

وأضاف "الآن سنستعد للجولة المقبلة في المسابقة".

وأكمل "كنا مستعدين بدنيا للمباراة، ونعيش كعائلة واحدة في المنتخب، وهذا ما جعلنا نحقق الفوز".

وأتم "لقد قدمنا كل ما لدينا من أجل هذا".

وشارك سار في 82 دقيقة من اللقاء، ومرر 14 تمريرة صحيحة من 18.

وفاز بـ 4 صراعات ثنائية من أصل 10، وتحصل على خطأين لصالحه.

سار حرم ليفربول من الدوري الذهبي بلا هزيمة، أو صاحب الضربة الأولى على الأقل. (تعرف على السنغالي وزملائه أكثر من هنــــــــــا)

الكاميرون السنغال أمم إفريقيا إسماعيلا سار
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