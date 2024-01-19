انتهت في أمم إفريقيا - غينيا (1)-(0) جامبيا
الجمعة، 19 يناير 2024 - 21:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غينيا ضد جامبيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.
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ق 80 جوووول التعادل ولكن الراية توقف احتفالات يانكوبا مينتيه بهدف تعادل جامبيا
ق69 جوووووول أجيبو كامارا يسجل الهدف الأول لمنتخب غينيا
ق 50 حارس جامبيا يتألق في إبعاد تسديدة سيكو سيلا
استراحة
ق 43 إيلايتش موريبا يسدد لغينيا ركلة حرة تصطدم بالحائط البشري
ق 38 أليو فاديرا يسدد لجامبيا بجوار القائم
ق 31 تسديدة خطيرة من غينيا تصطدم بالقائم
ق 25.. أكثر من نصف الشوط الأول بدون تسديدة واحدة في المباراة
بداية المباراة
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