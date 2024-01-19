انتهت في أمم إفريقيا - غينيا (1)-(0) جامبيا

الجمعة، 19 يناير 2024 - 21:59

كتب : FilGoal

غينيا ضد جامبيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غينيا ضد جامبيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

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ق 80 جوووول التعادل ولكن الراية توقف احتفالات يانكوبا مينتيه بهدف تعادل جامبيا

ق69 جوووووول أجيبو كامارا يسجل الهدف الأول لمنتخب غينيا

ق 50 حارس جامبيا يتألق في إبعاد تسديدة سيكو سيلا

استراحة

ق 43 إيلايتش موريبا يسدد لغينيا ركلة حرة تصطدم بالحائط البشري

ق 38 أليو فاديرا يسدد لجامبيا بجوار القائم

ق 31 تسديدة خطيرة من غينيا تصطدم بالقائم

ق 25.. أكثر من نصف الشوط الأول بدون تسديدة واحدة في المباراة

بداية المباراة

كأس أمم إفريقيا غينيا جامبيا
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