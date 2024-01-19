خبر في الجول - مدافع طلائع الجيش معارا إلى الجندل السعودي

الجمعة، 19 يناير 2024 - 21:26

كتب : عمرو نبيل

محمد فتح الله - طلائع الجيش ضد البنك الأهلي

وافق نادي طلائع الجيش على انتقال مدافعه محمد فتح الله إلى نادي الجندل السعودي.

وينشط نادي الجندل في دوري الدرجة الثانية السعودي.

وحسبما علم فإن الجندل السعودي حصل على توقيع محمد فتح الله لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بعد موافقة نادي طلائع الجيش.

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وشارك فتح الله مع طلائع الجيش خلال الموسم الجاري في 10 مباريات وسجل هدفين.

ويلعب فتح الله في صفوف طلائع الجيش منذ يناير الماضي قادما من غزل المحلة.

وخاض فتح الله صاحب الـ30 عاما 43 مباراة بقميص طلائع الجيش وسجل 3 أهداف.

طلائع الجيش محمد فتح الله
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