لا للعنة البطل

رفض منتخب السنغال الرضوخ للعنة البطل وانتصر على الكاميرون بنتيجة 3-1 في قمة المجموعة الثالثة لحساب الجولة الثانية من أمم إفريقيا 2023.

وسجل لأسود التيرانجا: إسماعيلا سار وحبيب ديالو وساديو ماني، فيما سجل للكاميرون: جان تشارلز كاستيليتو.

وتطال لعنة حامل اللقب البطل في النسخة التالية منذ 2012.

منتخب مصر بطل 2010 لم يتأهل لـ 2012، زامبيا بطل 2012 ودع من دور المجموعات، نيجيريا بطل 2013 لم يتأهل، كوت ديفوار بطل 2015 ودع من المجموعات، الكاميرون بطل 2017 ودع من دور الـ 16، والجزائر بطل 2021 ودع دون فوز في 2023.

السنغال تأهلت مبكرا وحققت الفوز في أول مباراتين وهو ما لم يحققه الأبطال الـ 6 السابقين، وكسرت اللعنة.

وواصل منتخب السنغال تفوقه على الكاميرون منذ 2005 حيث التقيا منذ ذلك الحين في 5 مباريات فاز السنغال في 3 وتعادلا في 2.

ولم يخسر منتخب السنغال خلال آخر 9 مباريات له بالبطولة حقق الفوز في 6 وتعادل في 3 كأطول سلسلة في تاريخهم بالبطولة.

وكرر أسود التيرانجا ما حققوه من قبل في 2017 بالفوز في أول جولتين.

وأصبح السنغال ثاني المتأهلين بعد كاب فيردي إلى دور الـ 16 بعد تصدر الترتيب برصيد 6 نقاط.

وتوقف رصيد الكاميرون عند نقطة وحيدة بعد التعادل سابقا مع غينيا.

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التشكيل

أجرى أليو سيسيه تغييرا وحيدا في تشكيل السنغال.

وبدأ بابي ماتار سار لاعب وسط توتنام في خط وسط حامل اللقب بدلا من موسى نياكاتي.

في المقابل أجرى ألكسندر سونج 5 تغييرات في تشكيل فريقه من بينها الحارس بعد عودة أونانا وثنائي الدفاع.

وصف المباراة

بدأ منتخب السنغال بحثه عن الهدف الأول مبكرا وخاصة عن طريق الكرات العرضية.

وفي الدقيقة 16 ومن ركنية وبعد تشتيت خاطئ من الدفاع سدد إسماعيلا سار سكنت شباك أونانا.

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حاول لاعبو الكاميرون تسجيل هدف التعادل، في المقابل سعى لاعبو السنغال لإضافة الهدف الثاني، لكن قوبل كل ذلك ببسالة دفاعية وانتهى الشوط الأول بتقدم السنغال.

ظل الشوط الثاني هادئا حتى الدقيقة 71، إسماعيلا سار ممر عرضية من الجهة اليمنى أودعها حبيب ديالو في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وبدأ منتخب الكاميرون التحرر بحثا عن تقليص النتيجة والتعادل.

وبالفعل سجل جان شارل كاستيليتو برأسية قوية هدف الكاميرون الأول في الدقيقة 83 بعد عرضية متقنة من أوليفييه نتشام.























































العرضيات كانت سلاحا فعالا للأسود غير المروضة، فمرت عرضية نتشام من أمام الجميع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

ثم مرت رأسية كيفين نكودو بجوار القائم الأيمن لميندي بغرابة بعدها مباشرة.

وأنهى ساديو ماني اللقاء بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع مسجلا الهدف الثالث وقائدا فريقه للتأهل.