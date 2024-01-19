تعديل موعد مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي

قررت اللجنة المنظمة لبطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بمشاركة الزمالك، إجراء تعديل في موعيد مباريات البطولة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي.

وتقرر إقامة لقاء الزمالك أمام الوحدة الإماراتي مساء السبت في تمام الساعة 6:45 بتوقيت مصر.

فيما تقام مباراة الاتفاق السعودي أمام أم صلال القطري في تمام الساعة 3:10 عصرا بتوقيت القاهرة.

واختتم فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم على ستاد آل نهيان استعداداً للقاء الوحدة غدا السبت.

ويلعب الزمالك مع أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير.

ويشارك في هذه البطولة بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

وجاءت قائمة معسكر الزمالك لمعسكر الإمارات كالتالي:

حراسة المرمي: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي - محمود حمدي الونش

مصطفى الزناري - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف روقا - نبيل عماد - سيد عبدالله -مصطفى شلبي - يوسف إبراهيم أوباما - محمد السيد - محمد حسام بيسو

الهجوم : محمود عبد الرازق شيكابالا - إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا -ناصر منسي - عمار ياسر.