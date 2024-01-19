جوارديولا: الأهلي استحق المركز الثالث في كأس العالم للأندية

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن الأهلي استحق تحقيق المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023.

وتواجد المدرب الإسباني في الإمارات للتتويج بجائزة أفضل مدرب لعام 2023 في حفل جوائز جلوب سوكر.

وتوج الأهلي في نفس الوقت بجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط.

وقال جوارديولا عبر حساب الأهلي: "الأهلي فريق رائع ولديه جمهور رائع، كنت في إجازة مع عائلتي في مصر، وكنت منبهرا بحب الناس الكبير للفريق".

وأتم "خاضوا بطولة رائعة وكانوا مميزين في كأس العالم للأندية واستحقوا المركز الثالث".

بيب جوارديولا 🗣️ 💬 الأهلي فريق رائع ولديه جمهور مميز 🦅 pic.twitter.com/CuSpHA77K9 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) January 19, 2024

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية 2023 بالفوز على فلومينينسي البرازيلي في النهائي بنتيجة 4-0.

في المقابل حصد الأهلي المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه بمونديال الأندية.